Qualità dell’aria: fino al 2 dicembre “si respira”

ARPAV ha comunicato che da ieri mercoledì 30 novembre e almeno fino a venerdì 2 dicembre, secondo quanto stabilito dall’Accordo padano, il livello di allerta sarà ancora 0 “verde”. Inoltre le mappe previsionali ARPAV (dei prossimi due giorni) indicano, per il territorio comunale di terraferma, una condizione stabile della concentrazione di PM10 con un giudizio di qualità e concentrazioni di riferimento buona minore o uguale 50 µg/m3.

Nello specifico il livello 0 “Verde” stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2, oltre a limitazioni all’utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all’aperto.

Quindi, in via del tutto eccezionale (come previsto dal punto 7 dell’Ordinanza n. 546 del 09/09/2021) l’Amministrazione comunale per ridurre i disagi ai cittadini a fronte dello sciopero previsto nel settore del trasporto pubblico locale del 2 dicembre, sospenderà solamente le misure di limitazione del traffico veicolare per l’intera giornata di venerdì 2 dicembre, permettendo la libera circolazione di tutti i veicoli.