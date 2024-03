La Nazionale di calcio femminile si prepara alla prima partita delle qualificazioni a EURO 2025: esordio a Cosenza con i Paesi Bassi.

COSENZA – La Nazionale femminile comincia a fare sul serio. Le azzurre di Soncin inizieranno la nuova avventura delle qualificazioni a EURO 2025 con l’esordio a Cosenza nello stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’.

Il cammino dell’Italia nel Gruppo 1 della Lega A inizierà venerdì 5 aprile (ore 18.15) con i Paesi Bassi e proseguirà martedì 9 (ore 18.15) in Finlandia all’Helsinki Football Stadium.

La Nazionale tornerà a Cosenza dopo 28 anni. L’ultima volta correva l’anno 1996 e le azzurre superarono 2-1 l’Inghilterra (reti di Carta e Morace) in un match di qualificazione all’Europeo. Il ‘San Vito’, dove hanno giocato anche la Nazionale maschile (1967) e l’Under 21 (1985 e 1988), lo scorso ottobre ha anche ospitato le tre partite del Round 1 di qualificazione all’Europeo Under 17 Femminile della selezione di Jacopo Leandri, che ha conquistato il pass per il turno successivo trascinata dal pubblico presente sugli spalti.

Si tratterà del 19° confronto con i Paesi Bassi: i precedenti sono favorevoli all’Italia, che si è imposta in nove occasioni contro le quattro olandesi, vincendo 1-0 in amichevole con rigore di Girelli anche gli ultimi 90’ andati in scena a Ferrara nel giugno del 2021.

Sei dei 12 match disputati con la Finlandia – compresi gli ultimi tre – sono terminati in pareggio. I successi italiani sono cinque, una sola la sconfitta. Due invece le gare disputate a Helsinki: la prima a inizio 2009 contro le padrone di casa, un’amichevole terminata 3-2 in favore delle scandinave, la seconda nell’Europeo dello stesso anno con la Russia, battuta 2-0 (gol di Gabbiadini e Zorri) dalla squadra allenata da Ghedin.

Il calendario del Gruppo 1

Venerdì 5 aprile: ITALIA-Paesi Bassi, Norvegia-Finlandia

Martedì 9 aprile: Finlandia-ITALIA, Paesi Bassi-Norvegia

Venerdì 31 maggio: Paesi Bassi-Finlandia, Norvegia-ITALIA

Martedì 4 giugno: Finlandia-Paesi Bassi, ITALIA-Norvegia

Venerdì 12 luglio: Finlandia-Norvegia, Paesi Bassi-ITALIA

Martedì 16 luglio: ITALIA-Finlandia, Norvegia-Paesi Bassi