Promuovere la mobilità sostenibile e la conservazione ambientale

Pedalate per gli studenti delle scuole medie con FIAB Treviso e Legambiente alla scoperta delle risorgive.

TREVISO – FIAB Treviso APS e Legambiente si uniscono per offrire agli studenti di classe prima della scuola secondaria Arturo Martini di Treviso un’opportunità unica: tre giornate dedicate alla sperimentazione della mobilità in bicicletta e alla scoperta delle bellezze naturali dei fiumi di risorgiva della nostra regione.

Le date da segnare sono il 21 marzo, il 4 e il 18 aprile, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare i dintorni accompagnati da volontari esperti, mentre la polizia locale garantirà la sicurezza lungo il percorso. Queste escursioni rappresentano il culmine di un programma di educazione stradale promosso dalla scuola e offrono un modo innovativo e coinvolgente per insegnare ai giovani l’importanza della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente.

Le attività non si limitano semplicemente a pedalare lungo i sentieri: grazie al supporto di Legambiente Treviso e di Vivere il Botteniga, sezione locale di FIAB Treviso APS, gli studenti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza della situazione idrografica locale e il ruolo cruciale dei fiumi e delle loro zone ripariali per l’ecosistema. Questa esperienza pratica aiuterà i giovani a sviluppare una consapevolezza critica dell’ambiente che li circonda e li incoraggerà a diventare attori attivi nella sua tutela.

Ma l’obiettivo di questo progetto va oltre l’istruzione ambientale. FIAB Treviso APS e Legambiente sperano che questa iniziativa possa servire da modello per altre scuole della città e dei comuni limitrofi. L’iniziativa “Comuni Ciclabili” di FIAB ha già coinvolto diverse comunità nella promozione della mobilità sostenibile, e città come Breda di Piave e Silea potrebbero trarre beneficio da progetti simili.

L’importanza di uno stile di vita sano e il rispetto per l’ambiente, sono valori fondamentali da promuovere fin dalla giovane età. Grazie al contributo di esperti di Legambiente e all’impegno logistico di FIAB Treviso APS, questa iniziativa offre agli studenti un’opportunità tangibile per apprendere, comprendere e agire per un futuro più sostenibile.