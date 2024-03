Esplorare l’eccellenza enologica italiana

Dal 22 al 24 marzo si terrà la Fiera Nazionale del Vino a Padova.

PADOVA – Gli amanti del buon vino avranno l’opportunità di immergersi nell’eccezionale mondo dell’enologia italiana presso la Fiera Nazionale del Vino in programma a Padova dal 22 al 24 Marzo, evento organizzato da Arte del Vino.

Un’occasione imperdibile per scoprire e degustare i migliori vini provenienti da tutta Italia. La Fiera Nazionale del Vino è un tributo alla ricchezza e alla diversità dei vigneti italiani, celebrando le tradizioni secolari e l’innovazione continua che caratterizzano l’industria vinicola del nostro Paese.

Ospitando una vasta gamma di produttori provenienti da tutte le regioni vitivinicole italiane, l’evento offre ai visitatori l’opportunità di esplorare una varietà di vini unici, da quelli tradizionali a quelli innovativi. I partecipanti potranno degustare i pregiati vini italiani direttamente dai produttori, scoprendo i segreti della loro produzione e assaporando le sfumature di gusto che caratterizzano ciascun vino.

Dalle rinomate etichette alle gemme nascoste, la Fiera Nazionale del Vino offre un’esperienza sensoriale completa per gli appassionati del vino e per coloro che desiderano esplorare il panorama enologico italiano.

Masterclass

Oltre alle degustazioni illimitate di oltre 350 etichette, sarà possibile partecipare gratuitamente a Masterclass organizzate in collaborazione con Assosomelier dove poter conoscere e scoprire, accompagnati da esperti del settore, dalle bollicine di Ca’ del Bosco, Ferrari Brut Trento DOC e Belcolle Alta Langa Cuvée Extra Brut; ai rossi di Frescobaldi Brunello di Montalcino, Sordo Barbaresco DOCG e Arnaldo Sagrantino di Montefalco, ai bianchi come Livio Felluga Sharis, Jerman Pinot Grigio, C. Della Sala Bramito Della Sala e Valle della Luna Grillo. Un focus particolare sarà dedicato unicamente alle isole con Donnafugata direttamente ai piedi dell’Etna a Contini Azienda Vinicola Cannonau di Sardegna.

Sarà possibile degustare e acquistare le migliori produzioni artigianali direttamente in loco dai produttori e riceverle comodamente a casa grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento. Grazie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di spedizione sia in Italia, sia all’estero.

L’ingresso è aperto al pubblico e i biglietti sono disponibili online o presso la sede della fiera.