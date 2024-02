Progetto Polis: semplificazione dei Servizi Pubblici

Progetto Polis, un’iniziativa per offrire servizi direttamente agli utenti, con un significativo passo avanti nella semplificazione e nell’accesso ai servizi digitali per i cittadini

Nel contesto del progetto Polis, un’iniziativa che ha visto la sinergia tra l’Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane per offrire servizi direttamente agli utenti, si compie un significativo passo avanti nella semplificazione e nell’accesso ai servizi digitali per i cittadini, soprattutto nelle comunità più piccole. Con un finanziamento di 1,12 miliardi di euro, di cui 800 milioni provenienti dal piano complementare del PNRR e il restante da Poste Italiane, il progetto coinvolgerà ben 6.933 uffici postali in tutta Italia.

L’iniziativa prevede la creazione di uno sportello unico che fornirà vari servizi della pubblica amministrazione, tra cui richieste di documenti come la carta d’identità elettronica, il passaporto e certificati di stato civile. Questi servizi includono anche la gestione di pratiche relative alle armi, come la denuncia di detenzione e trasporto, a cura del Ministero dell’Interno, oltre a servizi fiscali come la riemissione del codice fiscale e l’esenzione del canone Rai, gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il progetto Polis offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui certificati giudiziari, estratti contributivi e rilascio di patenti, coinvolgendo vari ministeri come quello della Giustizia e delle Infrastrutture.

Dopo oltre vent’anni dal primo piano nazionale per l’e-government, il governo Meloni riconosce l’importanza di Poste Italiane nel facilitare l’accesso ai servizi online, concentrando gli sforzi sulla creazione di uffici di prossimità che renderanno più agevole per i cittadini l’utilizzo dei servizi digitali.

Francesco Pagano, membro del CdA della Fondazione Aidr, ha espresso entusiasmo per l’implementazione del progetto, sottolineando come la collaborazione tra enti pubblici e privati contribuirà a semplificare la vita dei cittadini, specialmente in zone remote. La Fondazione Aidr si impegna a sostenere questo processo di modernizzazione anche attraverso un tour istituzionale nazionale, dove si discuterà delle opportunità offerte dal progetto Polis, compresi i finanziamenti del PNRR.