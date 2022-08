Probabili e intensi rovesci sulle Dolomiti

Il Meteo regionale segnala che dal pomeriggio di ieri, sabato 27 agosto, fino a tutta la giornata di oggi, domenica 28 agosto, si registrerà un’alternanza di momenti di variabilità e di fasi instabili. Sulle Dolomiti non si può escludere qualche rovescio di forte intensità.

Visti i fenomeni meteorologici attesi, per la zona interessata la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato – dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di domani – la fase operativa di “Attenzione” (Allerta Gialla) per criticità idrogeologica nel bacino idrografico “Alto Piave” (BL).