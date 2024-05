Parte bene la nuova avventura della Nazionale di Pallavolo maschile. Primo test match con la Serbia vincente per gli Azzurri guidati da De Giorgi.

CAVALESE (TN) – Buon esordio stagionale per la Nazionale Maschile di Volley in vista della prossima Nations League. Battuta la forte Serbia al tie-break e primo test match vincente per gli Azzurri, in una gara combattuta e avvincente.

Il CT Fefè De Giorgi ha mandato subito in campo la formazione titolare con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali con Balaso libero.



Serbia schierata con Todorovic in palleggio, Atanasijevic opposto, Kujundzic e Peric schiacciatori, Krsmanovic e Masulovic centrali, e Kapur libero.

La partita

Primo set molto equilibrato con entrambe le compagini che devono ritrovare i ritmi e gli assesti. Gli azzurri partono meglio e rimangono in vantaggio per larghi tratti del set fino al 23-21. Nei minuti conclusivi risale la Serbia con un Break che li porta a chiudere in loro favore sul 25-23.

Infinito il secondo set, con un lunghissimo testa a testa punto su punto e che sembrava la fotocopia del primo. Siamo di nuovo sul 23-21 per gli azzurri, i Serbi recuperano fino al 23 pari e gli uomini di De Giorgi falliscono la prima palla set. Gli ospiti non mollano e servono per ben 5 volte la palla per il 2-0. Agguantata la parità sul 31-31 i ragazzi di De Giorgi hanno poi trovato la forza mentale per chiudere meritatamente in proprio favore sul 33-31 il set che ha decretato la parità.



Nel terzo set il CT De Giorgi ha effettuato il suo primo cambio inserendo Rinaldi al posto di Lavia in avvio; con il passare dei minuti e con la Serbia avanti, spazio anche per l’esordiente Luca Porro. La Serbia ha continuato a gestire la situazione in vantaggio, e Alessandro Bovolenta sostituisce Yuri Romanò. I cambi non variano l’inerzia della partita che si chiude 25-20 per gli ospiti.



Il quarto set vede di nuovo partire bene l’Italia schierata ancora con Bovolenta opposto e Porro di banda. Sul 15-13 per gli azzurri ingresso in campo anche per Simone Anzani che ha così ritrovato l’azzurro dopo le note vicende di salute della scorsa stagione a causa delle quali aveva saltato i Campionati Europei giocati in casa.

Il nuovo assetto scelto dal CT dà i suoi frutti con l’Italia che, dopo aver fallito un primo set ball, riesce a portare la gara al tie-break grazie al 25-20 conclusivo.

Galvanizzati dall’andamento del quarto set, gli azzurri sono partiti decisi anche nel tie-break che hanno condotto con costanza fino al 15-11 che ha chiuso il match sul 3-2 per Giannelli e compagni.

Il tabellino

ITALIA – SERBIA: 3-2 (23-25, 33-31, 20-25, 25-20, 15-11)



ITALIA: Giannelli 2, Michieletto 23, Galassi 11, Lavia 4, Romanò 11, Russo 12, Balaso (L), Sbertoli, Rinaldi 1, Bovolenta 9, Porro L. 9, Anzani. Ne: Sanguinetti, Mosca, Recine, Bottolo, Gironi, Laurenzano (L). All. De Giorgi



SERBIA: Krsmanovic 6, Todorovic, Kujundzic 9, Masulovic 14, Atanasijevic 21, Peric 14, Kapur (L). Luburic 2, Jovovic, Ivovic 10. Ne: Ristic (L), Podrascanin, Nedeljkovic.

Allenatore: Igor Kolakovic



Arbitri: Giglio, Sabia

Durata set: 29, 38, 28, 26’, 16’

Italia: a 8 bs 24 mv 12 et 36

Serbia: a 7 bs 23 mv 9 et 34

Photo Credits: Mancini Agency/FIPAV