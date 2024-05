La reazione di Federica Pellegrini agli allevamenti intensivi

Federica Pellegrini si schiera a difesa degli animali: “Sono immagini che potrebbero davvero cambiare le scelte quotidiane delle persone”

MILANO. La campionessa olimpica Federica Pellegrini ha dimostrato di avere un cuore sensibile di fronte alle immagini scioccanti presentate da Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali.

La nuotatrice si è commossa e ha condannato il trattamento crudele inflitto agli animali allevati a scopo alimentare.

In un incontro con Ombretta Alessandrini, Responsabile Campagne di Animal Equality Italia, Federica Pellegrini ha esaminato da vicino la realtà degli allevamenti intensivi attraverso l’uso di una tecnologia innovativa di realtà aumentata. Questa esperienza immersiva a 360 gradi ha mostrato le condizioni disumane in cui versano gli animali destinati alla produzione di carne e latticini.

Le immagini hanno rivelato scrofe costrette in gabbie così piccole da non permettere loro nemmeno di muoversi liberamente, negandogli così la possibilità di prendersi cura dei propri cuccioli. Nel settore lattiero-caseario, le mucche sono separate dai loro vitelli poco dopo la nascita, destinate a cicli di gravidanze forzate per soddisfare la richiesta di latte destinato al consumo umano.

Profondamente colpita da ciò che ha visto, Federica Pellegrini ha condiviso le sue emozioni: “Sono video talmente scioccanti… Noi viviamo la nostra bella vita e a volte non abbiamo neanche voglia di capire da dove viene, che percorso ha fatto la carne che abbiamo davanti, però sono immagini che potrebbero davvero cambiare le scelte quotidiane delle persone”.

Questo incontro ha messo in luce il ruolo cruciale di individui influenti come Federica Pellegrini nel sensibilizzare il pubblico sulle pratiche crudeli dell’industria alimentare e nel promuovere scelte più compassionate.

Animal Equality si impegna per un mondo in cui gli animali allevati per il cibo siano trattati con rispetto e dignità. Ombretta Alessandrini ha sottolineato: “Nell’industria alimentare gli animali più vulnerabili sono spesso i più dimenticati. Non possiamo più ignorare il loro dolore. Ogni bicchiere di latte o fetta di carne ha un costo nascosto fatto di sofferenza e sfruttamento. È giunto il momento di compiere scelte più compassionevoli”.