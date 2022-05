Primavera, è tempo di #VisitConegliano

Comune di Conegliano, Unpli Treviso e IAT ripropongono il ciclo di visite guidate primaverili che valorizzano storia, natura, arte ed ambiente della città.

Dopo il grande successo dei primi incontri, entra nel vivo del programma #VisitConegliano,l’iniziativa organizzata dal Comune di Conegliano insieme all’Ufficio IAT di Conegliano, con la gestione di UNPLI Treviso, volta a far conoscere le bellezze della città, la sua storia e le sue eccellenze. Un viaggio dedicato alle tante, diverse anime della città che si sono alternate nel tempo e che hanno dato vita alla Conegliano che oggi conosciamo.

Una iniziativa che intende raccontare la città di Conegliano sotto molteplici punti di vista: dalla cultura alla storia, dal paesaggio all’arte. Tanti appuntamenti tra cui ognuno potrà scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze, con la certezza di essere guidati da personale preparato e professionale, alla scoperta di scorci nascosti e di luoghi celebri della Città da guardare con occhi completamente nuovi.

E grazie al contributo del Comune di Conegliano, tutte le visite sono gratuite (su prenotazione).

Il calendario di maggio e giugno:

Sabato 14 maggio, ore 15.00 – La città murata. Passeggiata in centro storico alla scoperta delle mura che racchiudevano la vecchia Conegliano: il Refosso, le porte, il Brolo di San Francesco, le Mura Carraresi, Calle Scoto de Scoti. Luogo di ritrovo: Ufficio IAT di Conegliano (via XX Settembre 132)

Sabato 21 maggio, ore 10.00 – Passeggiando accanto al fiume. Rilassante passeggiata lungo le sponde del Monticano, per scoprire angoli di Natura a due passi dalla città, per conoscere la storia del fiume e quali sono le piante e gli animali che vivono vicino a questo corso d’acqua. Dislivello: assente. Luogo di ritrovo: Ufficio IAT di Conegliano (via XX Settembre 132)

Sabato 28 maggio, ore 15.00 – Scorci coneglianesi. Visita guidata alla scoperta degli angoli più suggestivi e nascosti della città, dove passato e presente si incontrano. Luogo di ritrovo: Ufficio IAT di Conegliano (via XX Settembre 132)

Sabato 4 giugno, ore 9.00 – Il fiume e il piccolo lago. Le colline di Conegliano possiedono ancora delle aree naturali dove è possibile trascorrere un po’ di tempo in totale relax, lontano dalla confusione. Una passeggiata alla scoperta di una zona davvero interessante dal punto di vista naturalistico fino a raggiungere il piccolo Laghetto di Pradella. Luogo di ritrovo: parcheggio piscine di Conegliano, accanto all’ingresso della struttura. Dislivello assente. Durata circa due ore e mezza, tre

Sabato 18 giugno, ore 17.00 – La Contrada Grande. Passeggiata lungo Via XX Settembre alla scoperta della storia degli eleganti palazzi e degli edifici che la caratterizzano, da Porta Dante a Porta Monticano, passando per Duomo, Sala dei Battuti, Casa Piutti, Palazzo Montalban, Casa Longega, Palazzo Sarcinelli e l’Ex Monte di Pietà. Luogo di ritrovo: Ufficio IAT di Conegliano (via XX Settembre 132)

Tutte le visite sono gratuite, prenotazione obbligatoria: Tel. 0438 21230 – [email protected] Se non diversamente specificato, il punto di ritrovo è l’Ufficio IAT di Conegliano (Via XX Settembre, 132).