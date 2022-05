Scudetto: i playoff del powerchair football a Jesolo

Il primo tricolore in palio al PalaMarzotto, finale il 14 maggio.

La prima stagione del Campionato Nazionale di Powerchair Football si accinge a raggiungere il culmine. Dopo la regular season sono 4 le squadre che hanno conquistato la qualificazione ai playoff e che si incontreranno al Villaggio Marzotto di Jesolo.

“Il calcio si gioca con la testa. Se non hai la testa, le gambe da sole non bastano”. Johan Cruijff

È con questa citazione che lo scorso novembre la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport ha dato avvio al Primo Campionato Nazionale di Powerchair Football.

“Una citazione di un grande campione, che secondo molti contribuì a riscrivere la storia del calcio moderno e che siamo certi avrebbe apprezzato e si sarebbe appassionato anche al Powerchair Football”, spiega l’ufficio stampa FIPPS. “La tre giorni di Jesolo si propone in continuità con quella vissuta dal Powerchair Hockey, solo una settimana fa, e come in quell’occasione Back to the Finals (Ritorno alle Finali) vuole essere un modo per ribadire che i Powerchair Sport sono tornati al campo e che sono pronti a guardare avanti alle nuove sfide e ai nuovi traguardi sportivi”.

Saranno Oltre Sport, Venezia FC Powerchair Football, Aquile di Palermo e Thunder Roma a contendersi sul campo il primo scudetto in palio della storia della disciplina in Italia.

“Ancora una volta i Powerchair Sport tornano a Jesolo per un evento che tutti aspettiamo con ansia da tempo: i primi Playoff della storia del Powerchair Football italiano! Sono certo che sarà un’emozione grandissima per tutti loro – commenta Andrea Piccillo, Presidente Federale – Entrare in campo per giocarsi delle partite decisive come quelle dei playoff è un emozione per qualsiasi sportivo, sapere che qui ci si gioca il primo titolo nazionale in palio lo sarà ancora di più!”