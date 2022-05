“Street Wine”, a Jesolo la prima edizione del festival dei vini e sapori della tradizione

Un percorso enologico e culturale in centro tra cantine selezionate, soprattutto da Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Un evento all’interno del progetto Taste Jesolo del Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice.

Dal 27 al 29 maggio piazza Aurora a Jesolo diventa meta del buon bere: la città del litorale venezianosi trasforma in una grande cantina a cielo aperto con la prima edizione di “Street Wine Jesolo”, il festival dei vini e dei sapori della tradizione, con il patrocinio della Regione Veneto, il sostegno e il patrocinio del Comune di Jesolo, il supporto di Associazione Jesolana Albergatori, di Confcommercio San Donà-Jesolo e in collaborazione con Hostaria Verona e il Consorzio Asolo Prosecco.

Un percorso di degustazioni ordinato e vivace che porterà in centro i profumi e i sapori delle eccellenze enoiche del Nordest. 30 cantine, provenienti soprattutto da Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e uno stand firmato Consorzio Asolo Prosecco per un totale di oltre 250 etichette in degustazione.

Un grande evento tra sole e mare, percorsi e gusto. Un’esperienza enogastronomica e culturale completa, con il meglio delle produzioni del territorio, all’insegna del “bere consapevole” e dello “stare assieme” in un’atmosfera rilassata e conviviale.

IL PROGETTO

“Street Wine Jesolo” nasce come evento legato alle famose “Strade del vino” che percorrono il Veneto colmandolo di profumi e sapori, e al suo spirito diffuso che riempie strade e piazze. Non una semplice festa del vino, ma un progetto che valorizza il Made in Italy e il Made in Veneto. I ristoratori e le attività della città di Jesolo promuoveranno in quei giorni il proprio lato gourmet dando vita a un progetto globale del gusto e della convivialità, fiori all’occhiello dell’enogastronomia veneta.

STREET WINE JESOLO – Come funziona

Il percorso sarà indicato in una mappa in cui verranno segnalate tutte le cantine partecipanti all’evento. Presso la cassa situata all’inizio del percorso sarà possibile acquistare il biglietto di degustazione, con il quale vengono forniti i token da usare per gli assaggi agli stand, e il bicchiere con cui degustare i vini scelti; i vini avranno vari valori di degustazione.

I partecipanti potranno muoversi liberamente all’interno della manifestazione, godendo di tutte le attività organizzate. L’accesso al percorso rimarrà libero e gratuito, gli assaggi dei vini saranno a pagamento.

Orari: venerdì 27 e sabato 28 maggio dalle 17.00 alle 23.00 (chiusura casse ore 22.30), domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 20.00 (chiusura casse ore 19.00). I visitatori avranno la possibilità di prenotare gli alberghi aderenti con condizioni vantaggiose sul sito visitjesolo.it o nella pagina dedicata di associazionehostaria.it.

“Tutti gli eventi che organizziamo, come ad esempio il Festival Hostaria a Verona, sono focalizzati sul bere consapevole e su un approccio completo alla conoscenza del vino e delle produzioni enogarstronomiche da sempre fiore all’occhiello del nostro territorio – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Hostaria Alessandro Medici -. I nostri festival seguono una formula precisa che punta innanzitutto ad uno spirito popolare”.

“Abbiamo scelto di aderire con il nostro format Street Wine al progetto Taste Jesolo del Consorzio JesoloVenice in collaborazione con i colleghi di Globetrotter Gourmet – prosegue Medici – perché si tratta di promuovere una città da sempre ricettiva a manifestazioni pubbliche educative e di approfondimento culturale. A fine maggio il nostro evento raggiungerà anche i turisti già presenti in città e nel litorale. Ringraziamo ancora l’Amministrazione Comunale per la grande collaborazione, Associazione Jesolana Albergatori JesoloVenice per aver sostenuto e condiviso il nostro progetto, Confcommercio San Donà-Jesolo, il Consorzio Asolo Prosecco, VisitAmarone, Rastal Italia, Biscopan e la Regione del Veneto per il patrocinio ai nostri eventi”.

“Negli ultimi anni la ristorazione di Jesolo ha saputo crescere di livello, differenziando l’offerta – commenta il presidente del Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto -. Con Taste Jesolo vogliamo diffondere la conoscenza dell’eccellenza enogastronomica jesolana, per attrarre visitatori interessati a vivere il territorio anche al di là della spiaggia e della sola stagione estiva, approfondendo la conoscenza di prodotti e realtà locali. Una scelta strategica che mira a un turismo più destagionalizzato, di cui possano beneficiare tutti gli attori del territorio. Street Wine Jesolo rientra in questo tipo di attività di promozione, con la quale i nostri ospiti hanno la possibilità di liberare i sensi per assaporare, con il palato, l’olfatto, ma anche la mente, uno dei nostri prodotti d’eccellenza.”