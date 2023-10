Premio “Le Città di Berto”: ecco le vincitrici

Il concorso di scrittura, sostenuto da San Marco Group, conferma l’intenso impegno dell’azienda a favore dei giovani. A Mogliano, le vincitrici sono tutte donne: Beatrice Facchin, Giulia Rebecca Conte, Beatrice Galante e Micol Favretto.

Mogliano – “Se la vita fosse fatta soltanto di sogni e fervori chiunque, purché dotato d’un po’ di fantasia, potrebbe campare beato e contento” sosteneva lo scrittore Giuseppe Berto.

È proprio nel pensiero di Giuseppe Berto che il liceo di Mogliano Veneto, a lui intitolato, continua a celebrare la fantasia e l’estro giovanile attraverso il premio di scrittura “Le Città di Berto”. Giunto alla XXXIV edizione, il concorso si è concluso ieri sera con la proclamazione dei vincitori presso l’Aula Magna del Liceo Statale G. Berto. Si tratta di un progetto dai molteplici obiettivi che da quest’anno è stato supportato con un contributo economico anche da San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia che ha il suo quartier generale a Marcon (VE).

Riservato alle scuole superiori delle province di Treviso, Venezia, Vibo Valentia e Catanzaro, il premio di scrittura ha l’intento di divulgare tra le giovani generazioni la conoscenza della figura e dell’opera letteraria di Giuseppe Berto, ma anche quello di consolidare e incrementare le occasioni di incontro e di scambio culturale tra due terre. Di qui il titolo del Premio, che mira a riunire simbolicamente il Veneto, regione d’origine dello scrittore, e la Calabria, luogo che elesse a suo rifugio: alla sezione di poesia, con la quale il concorso è stato inaugurato e promosso, sono state affiancate nel tempo quelle dedicate al racconto breve e al racconto lungo.

Quest’ultima, che si lega con il prestigioso Premio Campiello Giovani, promosso da Confindustria Veneto e al quale possono partecipare con le loro opere i tre finalisti, ha visto dominare la creatività giovanile veneta nel nome del Liceo Statale G. Berto di Mogliano Veneto, con due studentesse che sono salite sui primi due gradini del podio. Beatrice Facchin ha trionfato con l’opera “Zugzwang, Ophelie!”, mentre il secondo posto è andato a Giulia Rebecca Conte, autrice dell’elaborato “Deus ex machina”.

La sezione dedicata al racconto breve, infine, ha accolto sul podio Beatrice Galante del Liceo Classico E. Montale San Donà di Piave e Micol Favretto del Liceo Classico R. Franchetti di Mestre, rispettivamente al 2° e al 3° posto con gli elaborati “La ricetta” e “Rumore di fondo”

“La scrittura è un mezzo straordinario per esplorare mondi interiori, esprimere idee complesse e sviluppare una mente critica – commenta Pietro Geremia, Presidente e AD di San Marco Group -in un’epoca dominata troppo spesso dalla ricerca di gratificazioni immediate e materiali e da modalità espressive fugaci e superficiali, crediamo possa rappresentare un potente veicolo di profonda introspezione e riflessione condivisa, capace di nutrire l’anima in modo autentico. Siamo felici di premiare i vincitori del concorso che hanno dato prova di particolare inventiva, originalità e profondità di pensiero”.