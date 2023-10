Fast Food Gourmet: undici week-end di cibo e spettacolo all’ex Pagnossin

TREVISO – La città di Treviso si prepara ad accogliere un’innovativa e avvincente fiera mercato, Fast Food Gourmet, che combina l’arte culinaria con lo spettacolo in un’esplosione di sapori, musica e intrattenimento. Il taglio del nastro per questa esperienza unica è previsto per il weekend dal 20 al 22 ottobre e promette di inaugurare una nuova era di intrattenimento nella città.

Questo progetto ambizioso è stato ideato dagli esperti event manager di Dreams’ Factory, un’azienda fondata da imprenditori veneti con vasta esperienza nell’ambito dell’intrattenimento e della ristorazione. Coordinati da Loris Gatto, il team dietro Fast Food Gourmet ha pianificato un’esperienza che si adatta alle stagioni, con eventi tematici per Halloween e il mercatino natalizio.

L’area dell’ex Pagnossin, oggetto di un processo di riqualificazione, si trasformerà in uno spazio di 5000 metri quadri dedicato all’enogastronomia, agli spettacoli, alla musica e al divertimento. Questa iniziativa prende ispirazione da modelli internazionali, presenti in forma ridotta nelle capitali europee.

Il primo weekend, dal 20 al 22 ottobre, vedrà protagonisti i migliori food truck europei, molti dei quali hanno partecipato all’European Street Food Award in Germania, la competizione più prestigiosa del continente per i food truck. Tra i partecipanti, spiccano nomi come Rock Burger di Torino, Van Ver Burger, Ciccio Smoke BBQ, e L’angolo di Pe, che hanno ricevuto riconoscimenti sia in Italia che in Europa. Ma l’eclettismo dell’evento va oltre, con la partecipazione di food truck provenienti da Finlandia, Svezia, Austria, Germania e Spagna.

Il format prevede otto food truck scelti per ogni weekend, che si sfideranno in una “Fast Food Battle” per determinare la migliore specialità. Il verdetto sarà deciso da una giuria composta dai clienti e da una selezione notturna dei tre più votati. Inoltre, è previsto un formato innovativo dedicato ai tre chef di strada, che si esibiranno domenica pomeriggio nella finalissima della “Fast Food Battle”. Questo evento sarà registrato e diventerà un programma televisivo in prima serata.

Ma non è tutto: Fast Food Gourmet offre agli spettatori un vero e proprio parco divertimenti culinario. All’interno dell’evento, troverete aziende agricole e biologiche, un luna park per bambini, laboratori didattici, artisti di strada, mercatini vintage e abbigliamento, nonché uno spazio dedicato ai cani in collaborazione con Enpa Treviso, completo di erba vera, giochi e servizi dedicati.

La selezione musicale è altrettanto raffinata, con oltre 100 artisti di strada provenienti da tutta Europa pronti a esibirsi durante i prossimi weekend. Inoltre, è prevista un’area “Boyszone” dedicata ai giovani, con piste per skate e BMX freestyle, arte urbana, personalizzazione di sneakers e t-shirt, nonché corsi tenuti da noti DJ che insegneranno l’uso delle ultime tecnologie delle consolle.

Fast Food Gourmet rappresenta un’esperienza senza precedenti che unisce cibo, cultura, musica e intrattenimento in un unico evento entusiasmante. Questo nuovo progetto promette di ridefinire l’intrattenimento a Treviso, offrendo al pubblico una varietà di esperienze che vanno ben oltre il semplice pasto.