Premio Città di Silea: “il volto migliore”

SILEA – Un evento che rappresenta da quindici anni un pilastro fondamentale per la comunità di Silea si avvicina con grande entusiasmo: il Premio “Città di Silea” del 2023 sarà annunciato e assegnato durante una cerimonia speciale in collaborazione con la Scuola di musica “Andrea Luchesi”. L’evento avrà luogo domenica 14 gennaio alle 17.00 presso l’Auditorium parrocchiale di Silea, in concomitanza con il Concerto di Buon Anno.

L’assessore all’istruzione e alla cultura, Angela Trevisin, sottolinea l’importanza di questo riconoscimento nel tessuto sociale di Silea: “Il Premio Città di Silea rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità. In questa occasione, possiamo esprimere gratitudine a coloro che, con discrezione e costanza, contribuiscono al benessere di tutti. Per sottolineare il suo valore, abbiamo scelto di inserire la premiazione in un evento culturale di alto livello come il Concerto di Buon Anno, che ospiterà giovani talenti musicali e autentiche eccellenze della fisarmonica.”

L’assessore al sociale, Francesco Biasin, aggiunge: “Con il Premio Città di Silea, vogliamo mettere in luce le esperienze e l’impegno delle associazioni, dei gruppi e delle persone nel territorio che dedicano il proprio tempo e le proprie capacità al bene comune. Condividere queste storie positive con la cittadinanza può ispirare altri a unirsi a questa causa.”

Il Premio è stato istituito per celebrare l’impegno e la dedizione delle persone, associazioni e gruppi che hanno contribuito al “volto migliore” del Comune. Per selezionare i meritevoli, l’Amministrazione Comunale aveva aperto le candidature fino al 13 dicembre 2023, invitando cittadini, associazioni, gruppi e istituzioni a presentare proposte motivate. Una Commissione imparziale, composta dai delegati dell’Amministrazione Comunale, della Consulta Giovani, della Scuola di musica “Andrea Luchesi” e dell‘Associazione pubblico-privata Silea Terre d’Acqua, ha analizzato le proposte e scelto il vincitore.

La cerimonia di domenica 14 inizierà con il Concerto di Buon Anno, che vedrà la partecipazione della talentuosa violinista Anais Drago, vincitrice del Top Jazz 2022 nella sezione nuove proposte. Il concerto includerà anche il duo formato dal giovane chitarrista genovese Luca Falomi e dal rinomato fisarmonicista Fausto Beccalossi.

Dopo la performance musicale, sarà annunciato il vincitore del Premio “Città di Silea” 2023, insieme a eventuali menzionati, e verranno condivise le motivazioni della scelta. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione unica per celebrare l’impegno e l’eccellenza che rendono Silea una comunità straordinaria.