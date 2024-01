Arresto e custodia cautelare per rapina: 24enne coinvolto in violento assalto a 78enne

Il Tribunale di Treviso ha convalidato l’arresto e stabilito la custodia cautelare in carcere per un 24enne senegalese coinvolto in una rapina violenta ai danni di una anziana di 78 anni presso la Stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto.

TREVISO. Il Tribunale di Treviso ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per un giovane di 24 anni di origini senegalesi. Il fatto si è verificato domenica mattina nei pressi della Stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, quando i Carabinieri hanno bloccato il giovane, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di una anziana di 78 anni.

La vittima, diretta alla S. Messa in una chiesa vicina, è stata brutalmente aggredita, scaraventata a terra e derubata della borsetta contenente denaro, monili, documenti e telefono cellulare. Nonostante le contusioni subite, la coraggiosa anziana ha reagito, raggiungendo la chiesa e chiedendo aiuto a una conoscente. Dopo aver avvisato il “112”, i Carabinieri sono intervenuti prontamente, recuperando e restituendo tutti gli effetti personali rubati.

L’anziana ha dovuto affrontare alcuni giorni di prognosi, ma la sua determinazione ha permesso un rapido e risolutivo intervento delle forze dell’ordine. Il giovane arrestato affronterà ora le conseguenze legali del suo comportamento violento.