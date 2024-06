Preganziol, la nuova Giunta

La neo eletta sindaca Elena Stocco ha presentato la nuova Giunta

PREGANZIOL (TV) – Con Decreto di nomina n.16 del 20 giugno 2024, Elena Stocco, sindaca di Preganziol, ha assegnato le deleghe agli assessori che la affiancheranno in questo mandato. Saranno Susanna Errico incaricata anche come Vicesindaco, Paolo Galeano, Stefano Mestriner, Maria Pia Trento e Fabio Di Lisi.

Questi i referati di riferimento: a Susanna Errico le Politiche per l’istruzione, Politiche per la promozione della cultura civica, Spettacoli, manifestazioni ed eventi, Politiche Partecipative; a Paolo Galeano Bilancio, Sport, Lavori ed Opere Pubbliche, Edilizia Scolastica, Manutenzione, cura e gestione del Patrimonio Comunale; a Stefano Mestriner Urbanistica, Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche Ambientali ed energetiche, Attività economiche, Turismo e Protezione Civile; a Maria Pia Trento Politiche per le famiglie e per la natalità, Politiche per la terza età, Politiche per l’inclusione sociale e Attuazione del programma. Infine, vanno a Fabio Di Lisi Cultura, Politiche per la mobilità, Politiche giovanili, Comunicazione, trasparenza e servizi informativi.

Questa sera, mercoledì 26 giugno, ore 20.00, è convocato il primo Consiglio comunale per l’insediamento.