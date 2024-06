Intelligenza Artificiale e Sanità: la sfida delle società ICT

Domani, l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, parteciperà all’evento “Le società ICT in house: la sfida dell’intelligenza artificiale in sanità” a Villa Manin

VENEZIA – Domani, giovedì 27 giugno alle ore 9.30, l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, sarà presente all’evento Laboratorio Sanità 20/30, focalizzato su “Le società ICT in house: la sfida dell’intelligenza artificiale in sanità“. L’evento si terrà nella sala del Doge di Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD) ed è organizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale in Sanità

Secondo l’OMS, l’intelligenza artificiale in ambito sanitario ha il potenziale di migliorare l’efficienza e l’accuratezza delle attività di prevenzione e diagnosi, ottimizzare i trattamenti e il monitoraggio delle malattie, e facilitare l’erogazione dei servizi sanitari nelle aree meno servite. Inoltre, può migliorare la sorveglianza della salute pubblica e far avanzare la ricerca sanitaria.

Tematiche dell’evento

Il programma dell’evento, che si svolgerà il 27 e 28 giugno, si concentrerà su due tematiche principali. La prima riguarda gli aspetti etici, inclusa la tutela della privacy, il diritto all’oblio e le scelte personali. La seconda tematica si riferisce agli aspetti regolatori da parte degli Stati, mirati a contenere i rischi e proteggere la vulnerabilità dei sistemi sanitari.

L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere e approfondire le sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale in sanità, con un focus particolare sulla regolamentazione e gli aspetti etici.