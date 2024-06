Pink Lioness: un compleanno speciale

La squadra Pink Lioness in Venice ha celebrato il suo quindicesimo compleanno con un evento sul Vaporetto Rosa.

VENEZIA – Ieri pomeriggio, la squadra Pink Lioness in Venice ha festeggiato il suo quindicesimo compleanno insieme a numerose donne dell’associazione. L’evento ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e del presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

La celebrazione si è svolta a bordo del Vaporetto Rosa, partito da Piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, per un giro lungo il Canal Grande, terminando alla sede della Bucintoro. Presenti all’evento anche Rachele Sacco, responsabile del progetto Vaporetto Rosa per Alilaguna, e alcuni rappresentanti di Avapo Venezia.

“Questa è una giornata di festa – ha commentato la presidente Damiano – E’ da quindici anni che le Pink Lioness compiono attività di sensibilizzazione sul territorio insieme ad Avapo. Attraverso il dragon boat fanno riabilitazione post operazione, stando insieme si supportano a vicenda. Oggi c’è la sintesi di tutta l’amicizia, la socialità e la bellezza di questo gruppo di donne che nonostante la malattia sono riuscite a rimanere unite e a lanciare dei messaggi positivi alla città. Come Amministrazione continueremo a supportarle e sostenerle in tutte le loro attività e battaglie. Vedere oggi il Vaporetto Rosa in acqua è sempre una grande emozione, cerchiamo infatti di veicolare in tutta la città ancora una volta il messaggio che la prevenzione è vita“.

Le Pink Lioness è un progetto nato dalla collaborazione tra Avapo (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) e la Rsc Bucintoro (Reale Società Canottieri Bucintoro). L’idea alla base del progetto è stata quella di “costruire” una squadra di Donne in Rosa su dragon boat a Venezia, un movimento che unisce le donne operate di cancro al seno (le cosiddette “BCS” – Breast Cancer Survivors) di tutto il mondo.