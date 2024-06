L’arte di Katia Papaleo alla Biennale di Venezia

Il 3 luglio, l’artista di fama internazionale Katia Papaleo sarà protagonista di un evento critico al Padiglione Grenada, presso il Palazzo Albrizzi-Capello, durante la 60ª Biennale di Venezia

VENEZIA – La mostra metterà in evidenza l’opera “La scommessa di Arianna“, caratterizzata da una composizione vibrante descritta dalla critica d’arte Giulia Rustichelli. Rustichelli ha osservato che l’opera presenta “turbinii di tonalità e picchiettature alla Ernesto Treccani”, con una mescolanza di coraggio e trepidazione che riflette la gioventù del soggetto ritratto. La creazione di Papaleo rappresenta un cumulo di vita e sofferenze, dove memorie e temperamenti si sfidano e si completano, offrendo una trasposizione lirica di invocazione ed empatico colloquio.

Stile e simbologia

Le opere di Papaleo si distinguono per un cromatismo sfavillante e un sapore impressionista, con echi di Leonid Afremov. Partendo da un impianto disegnativo che riflette la realtà in maniera essenziale, l’artista raggiunge gradualmente un’astrazione di stampo surreale. La sua produzione è ricca di simbolismo, un potente linguaggio espressivo che permette di comunicare la complessità e superare barriere linguistiche e culturali. Le opere creano connessioni profonde con il visitatore, mescolando religioni, miti e animali fantastici senza gerarchie.

Influenze e temi ricorrenti

Papaleo offre al pubblico mondi nuovi, intensi e fiabeschi, richiamando la ricerca misteriosa di Odilon Redon. La sua tavolozza vibrante evidenzia una comunanza con temi di rinascita e guarigione, creando un’esperienza artistica coinvolgente e profondamente umana.

Breve biografia di Katia Papaleo

Nata nel 1971 a Milano, Katia Papaleo è membro del collettivo The Perceptive Group e partecipa alla Biennale di Venezia Arte 2024. Ha studiato presso la scuola “Fucina dei Colori” del Maestro veneziano Benito Trolese. Papaleo ha esposto in numerose mostre, tra cui “La Scatola delle Emozioni” a Milano nel 2013, “Emozioni” nel 2016, e “La poetica del colore” nel 2022. Recentemente, ha tenuto una monografica alla City Gallery Vienna nel giugno 2024. Le sue opere sono state presentate in prestigiose collettive a Roma, Berlino, New York, e altre città internazionali, e sono state pubblicate in volumi d’arte come l’Atlante dell’Arte Contemporanea nelle edizioni 2020 e 2024.