50ª Alpe del Nevegàl

L’edizione “d’oro” della manifestazione – la cinquantesima – si disputerà dal 26 al 28 luglio

L’edizione 2024 della cronoscalata automobilistica Alpe del Nevegàl, in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, taglierà due traguardi di assoluto prestigio che consacrano la competizione, autentico fiore all’occhiello di Tre Cime Promotor asd, fra i grandi eventi dell’automobilismo nazionale.



Un po’ di storia

L’edizione “d’oro” della manifestazione – la cinquantesima – si disputerà nel settantesimo anniversario della corsa che diede origine alla prestigiosa storia di quella che era conosciuta anche come salita “Belluno-Nevegàl”. Il 12 settembre 1954, settant’anni fa, l’Automobile Club di Belluno lanciò la “Coppa Nevegàl”, corsa automobilistica sociale di velocità in salita per vetture dei Gruppi Turismo di Serie e Gran Turismo. Gli iscritti furono 32 e sul tracciato, parzialmente sterrato, di 7,7 km, da Caleipo alla Colonia Miari, si impose Giovanni Zuliani, su Lancia Aurelia 2000 in 6’50.5 alla media di 67.527 km/h.



Oltre la gara… c’è di più

Per celebrare come si conviene il doppio, prestigioso anniversario, Tre Cime Promotor asd e alcune associazioni del territorio hanno allestito un tabellone di eventi di contorno all’evento sportivo, di assoluto interesse e richiamo. Ad aprire il tutto, domenica 21 luglio prossimo, organizzato per i soci dal Circolo Bellunese Auto e moto d’Epoca “Berto Gidoni”, sarà la “Rievocazione storica della salita Alpe del Nevegàl”, incontro per mezzi d’epoca riservato ad autovetture costruite fino al 31 dicembre 1975, che si propone di ripercorrere la storia di questa classicissima competizione bellunese.

Il programma prevede dalle 9 alle 9.30 l’accoglienza e le iscrizioni all’ex latteria di Castion; dalle 9.30 alle 10.10 la visita guidata, in anteprima, alla mostra fotografica “Cronoscalata Alpe del Nevegàl: 50 edizioni, 70 anni di storia”, voluta da Tre Cime Promotor asd per celebrare la corsa e i suoi protagonisti; alle 10.30 la partenza della sfilata sul tracciato “storico” della gara; alle 11 l’esposizione delle auto sul piazzale del Nevegàl e l’aperitivo; alle 12.30 la partenza per il ristorante dove la manifestazione si concluderà con il pranzo.

Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente lunedì 15 luglio al 388.7903426, allo 0437.852217, all’indirizzo mail: [email protected].



Esposizione auto e mostra fotografica

Il giovedì antecedente la 50ª Alpe del Nevegàl, quindi il 25 luglio, dalle 19, nell’ambito della popolare manifestazione “Belluno di sera, i giovedì”, nel centro storico della città saranno esposte alcune vetture che parteciperanno all’edizione “d’oro” della cronoscalata, accompagnate dai pannelli della mostra fotografica “Cronoscalata Alpe del Nevegàl: 50 edizioni, 70 anni di storia”. In collaborazione con gli esercenti, anche le vetrine dei negozi saranno allestite con cimeli, gadget e documenti a tema cronoscalata “Belluno-Nevegàl”.

Venerdì 26 luglio, sotto l’ampio tendone allestito nella zona della partenza della corsa, ci sarà lo spiedo offerto ai concorrenti che saranno presentati/intervistati da Achille “Eva” Guerrera, riconosciuta “enciclopedia vivente” dell’automobilismo sportivo, con master specialistico nella velocità in salita. Sabato 27, infine, al termine delle salite di ricognizione del nono appuntamento stagionale del C.I.V.M. nord 2024, toccherà alla Pro Loco Pieve Castionese che, in “Pian de le Feste”, proporrà una serata con tanta buona musica, esposizione di vetture da competizione accompagnate dai pannelli della mostra fotografica pensata da Tre Cime Promotor asd.

Nella foto: Luigi Fazzino, Osella Pa 2000 turbo Paco 74, terzo assoluto nella 49ª Alpe del Nevegàl