“Picasso mon amour”

Succede che tuo figlio un giorno ti regala un biglietto della lotteria. E tu vinci.

Si, ma il primo premio non è vil moneta ma una tela, di quelle preziose, ambite e adorate. Un Picasso in tela ed ossa, o quasi….E il tutto a fronte di uno scopo benefico, un progetto per progetti idrici in alcuni villaggi africani.

Ma un capolavoro non resta in salotto a far da capolino a tomi o enciclopedie ed atlanti e già si pensa ad altro. Eventi e beneficenza perché l’arte è sempre stata prossima al mondo, per migliorare vita e stati d’animo. 100 euro per un biglietto.

E Pablo dall’alto si sfrega le mani,talento ai posteri che declina in generosità. La missione è compiuta.

Zero Biscuit di Mauro Lama

