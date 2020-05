Arriva in Municipio il distributore automatico di mascherine e gel “aperto” h24

Mascherine, gel igienizzante, guanti monouso: il distributore automatico è arrivato in municipio a Dosson.

Totalmente in comodato d’uso, senza costi per l’amministrazione comunale, è destinato a diventare un punto di riferimento non solo per i prezzi calmierati – 0,50 euro per la mascherina chirurgica e 2,50 per il gel igienizzante – ma anche perché sarà a disposizione del pubblico 24 ore su 24.

L’iniziativa si deve al Gruppo Albiero/Caffè del Fiume: “Voglio ringraziare il Sindaco Renzo Carraretto per aver accolto la nostra proposta, l’Assessore Veneran che ha seguito i lavori in modo eccelso, gli Uffici Competenti, Emmanuel Marchionni, della direzione commerciale e gestione ufficio stampa aziende e infine Matteo Zaretti, capo tecnico della Dal Fiume. Questo nostro progetto vuole essere un supporto attivo alle persone del territorio”.

“Sono grato al Gruppo Albiero e alla Caffè del Fiume per l’opportunità – replica il sindaco Renzo Carraretto – avere un distributore a disposizione dei nostri cittadini, con i dispositivi DPI a prezzi calmierati è un supporto importante affinché tutti possano usufruirne senza problemi”.

Commenta la news

commenti