Le ricette di Federica. Sfoglia salata svuotafrigo

“Le Ricette di Federica” regaleranno ai lettori ricette e consigli per la cucina. Oggi tocca alla “Sfoglia salata svuotafrigo” che insegna come usare gli avanzi di verdure che in genere ci sono in ogni frigo.

Procedimento:

Preparare una besciamella con 50 grammi di burro. Procedimento: una volta sciolto il burro aggiungere 50 grammi di farina e mescolare velocemente, aggiungere poco alla volta mezzo litro di latte , non serve scaldarlo, mescolando con una frusta. E’ pronta, al bollore, aggiungere sale, pepe, noce moscata.

Ora preparare delle verdurine che in frigo non mancano mai. Su una padella antiaderente cucinate per poco gli ortaggi, massimo 5 / 10 minuti, uno alla volta tutti tagliati a piccoli pezzetti.

Usate verdure come carote e la parte del sedano esterno, duro per mangiarlo il pinzimonio o insalata, scalogno o cipolla fresca, se avete qualche avanzo di verdure già cucinate tipo piselli, broccoli. Quello che c’è in frigo.

Ora posizionare un rotolo di pasta sfoglia, lasciando naturalmente la carta forno di una teglia da torte, e buchellerate il fondo. Ora mettete nel fondo metà besciamella, aggiungete tutte le verdurine cucinate, una grattata abbondante di parmigiano e sopra, se avanza della sfoglia, la mettete a strisce.

In forno 170 gradi per circa 30 m

Commenta la news

commenti