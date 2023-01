Peregrinatio Rosario Livatino, l’intervista al Professor Gaetano Armao (VIDEO)

Il Professore Avvocato Gaetano Armao del Comitato Peregrinatio Beati Rosarii Livatino ha spiegato come la Peregrinatio intenda ricordare la figura straordinaria del Beato che si pone come esempio in qualità di uomo del diritto, attento alla giustizia e alla centralità della persona umana nell’attuazione del percorso processuale. Livatino è anche un fondamentale riferimento per una Italia nuova che vuole volgere lo sguardo in direzione di un rinnovato Stato di Diritto. Spiega ancora Armao: “La Peregrinatio vuole anche sottolineare l’importanza della battaglia alla Mafia condotta in modo straordinario da Livatino ed è ora nostro compito portare avanti la missione nel suo nome e nel nome di tutte le vittime della criminalità mafiosa che sono cadute nella difesa della nostra istituzione repubblicana e della civiltà giuridica”.