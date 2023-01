Tornano a Padova ‘I gatti più belli del mondo’

Il 14 e 15 gennaio, in Fiera, l’Esposizione Internazionale Felina. Una quindicina i gatti provenienti da Treviso, in particolare Norvegesi delle Foreste, Maine Coon, due esotici e due siberiani. Contest per i gatti di casa e concorso disegni per bambini. Fino ai 10 anni ingresso gratuito.

I leopardati Bengal, i giganti Maine Coon e Norvegesi, i nudi Sphynx, ma anche gli ‘introvabili’ Kurilian Bobtail, con la coda a pon pon, e i Ragdoll, che ricordano le bambole di pezza. E ancora Siberiani, Esotici, British e Scottish. Tornano a Padova, dopo tre anni di stop a causa pandemia, ‘I Gatti più belli del mondo’. Sabato 14 e domenica 15 gennaio appuntamento con l’Esposizione Internazionale Felina ‘targata’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

La città patavina vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia: Genova, Torino, Livorno, Macerata, Roma e persino Brindisi e Benevento. E da tutto il Veneto: Padova, Treviso, Verona, così come Vicenza, Belluno, Rovigo e Venezia. Gatti pronti a sfilare lo scettro alla reginetta in carica: Ginette, la Blu di Russia incoronata a Verona nel 2022. Una grande festa dedicata all’animale domestico più amato di sempre.

Un ricco programma sia all’interno dell’Expo, in Fiera al padiglione 15, sia per chi partecipa da casa. Su tutte le pagine social è attivo il contest fotografico dedicato ai gatti domestici che, in poche settimane, ha già raggiunto più di 12 mila persone con oltre 2.000 tra reazioni e commenti. In palio l’ingresso gratuito alla mostra. E per i bambini che porteranno un disegno a tema felino sono previsti gadget e premi. Il concorso riservato ai più piccoli è una delle novità 2023. Per la prima volta, è aperta anche la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it, con la promo famiglie per genitori con figli adolescenti.

In Fiera a Padova, appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. Conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino.

Il pubblico potrà assistere anche al campionato E.N.F.I. e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una giuria internazionale, con un team di giudici tutto al femminile: Chiara De Luca, Genevieve Franc, Alla Serimoglu, Alina Igor. Professioniste che valuteranno standard estetici, bellezza e carattere di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. I visitatori potranno partecipare alle premiazioni in diretta, che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli.

Ogni sezione dell’Expo sarà contraddistinta dal nome della razza felina in mostra e da un qr-code per conoscerne tutte le particolarità.

All’interno della Fiera ci saranno anche alcuni stand di prodotti alimentari, cosmetici e oggettistica ‘felina’, oltre ad un punto ristoro per i visitatori. A disposizione i veterinari, mentre nello spazio Farmina saranno presenti dei professionisti che si occupano di alimentazione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione anche per nonni e nipoti. Per tutte le famiglie è prevista una promo speciale a 45 euro, con ingresso di 2 adulti e 2 ragazzi.

A presentare l’Esposizione Internazionale Felina, questa mattina, direttamente in Fiera, la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli insieme al presidente di Padova Hall Nicola Rossi. Presente anche l’ideatrice e co-organizzatrice dell’Expo Costanza Daragiati. È stata Costanza, nel 1978, a portare in Italia, per la prima volta, una mostra felina. Da allora non si è mai fermata, organizzando numerosi eventi in tutta Italia e facendo diventare Padova una tappa fissa.

“Siamo davvero felici di aprire il 2023 portando a Padova i gatti più belli del mondo, un’iniezione di entusiasmo dopo anni difficili – spiega la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli -. Il Covid ci ha fermati, ma ora siamo pronti a ripartire con tante nuove idee. Stupiremo famiglie e appassionati, la Fiera sarà per due giorni il regno felino. È dal 1978 che organizziamo esposizioni internazionali di altissimo livello, eventi che hanno permesso di diffondere cultura e sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Quello di Padova sarà un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che avranno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino le più belle razze del mondo”.

“L’ultima edizione a Padova risale al gennaio 2020, poche settimane prima dello scoppio dell’emergenza Covid – afferma il presidente di Padova Hall Nicola Rossi -, è un ritorno attesissimo quello dell’Esposizione Internazionale Felina, manifestazione storica che apre il nostro calendario fieristico 2023 e richiamerà anche quest’anno migliaia di appassionati e famiglie in arrivo da tutto il Veneto. Una grande festa di pubblico ma anche un’occasione di sensibilizzazione, di informazione e di formazione. I visitatori, fra cui tantissimi bambini, avranno la possibilità di ammirare gli oltre 300 felini provenienti da tutta l’Italia presenti nella due giorni, ma anche di approfondire la conoscenza del gatto: dalla comunicazione, ai segreti per la loro cura e benessere, fino ai consigli dei veterinari o alle curiosità legate ai vizi felini”.

Sul sito www.igattipiubellidelmondo.it è possibile prenotare il proprio biglietto. Ulteriori informazioni sulle pagine social.

L’evento è organizzato da Club Felino Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro. Major sponsor Farmina.