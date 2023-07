Padova, l’estate all’Orto Botanico

Da mercoledì 5 luglio a domenica 3 settembre tornano gli appuntamenti estivi dell’Orto botanico dell’Università di Padova, un luogo unico al mondo in cui riscoprire l’importanza e la bellezza della natura che ci circonda.

PADOVA – Danza, teatro, spettacolo, letteratura, visite guidate tematiche, laboratori didattici e tanto altro: l’estate all’Orto botanico di Padova offre un ricco programma di appuntamenti dedicati all’importanza della natura e alla profonda relazione tra le piante e gli esseri umani. Il pubblico di ogni età potrà riscoprire la varietà e la bellezza del nostro pianeta attraverso esperienze originali e coinvolgenti, in un luogo unico in grado di rappresentare insieme passato, presente e futuro.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 5 luglio – ore 18.30 Agrumi. Una storia del mondo

Presentazione del libro e visita guidata tematica – rassegna Racconti della Natura

Nuovo appuntamento della rassegna Racconti della Natura con Giuseppe Barbera e il suo ultimo libro Agrumi. Una storia del mondo (Edizioni Il Saggiatore): una storia del mondo inedita, lunga venti milioni di anni in cui, attraverso l’importanza degli agrumi nella cultura e nei giardini dei popoli più diversi, si afferma l’importanza dello studio e della cura del paesaggio, dei suoi frutti e della sua bellezza.

Limoni, arance, cedri, mandarini sono al centro di miti greci, pagine bibliche e leggende orientali. Hanno ispirato scrittori e poeti di tutti i tempi. Hanno condizionato l’esistenza di imperi economici internazionali. Il loro primo nome, “esperidi”, richiama le ninfe che insieme al drago Ladone custodivano i pomi d’oro del giardino di Zeus: i frutti più preziosi della terra, i più difficili da raccogliere. In Oriente, la loro rarità aveva fatto sì che in Cina nel III a.C. esistesse un Ministero degli Agrumi, che aveva il compito di procurare e inviare le arance alla corte dell’imperatore. I viaggi di questi frutti non si sono mai arrestati: per secoli hanno solcato gli oceani sulle navi mercantili di tutti i Paesi. Sono stati addirittura il rimedio per un male che da secoli flagellava il mondo, lo scorbuto: James Lind, nel Settecento, riuscì a trovare una cura proprio nel semplice succo di limone.

Insieme all’autore e alle guide naturalistiche dell’Orto sarà possibile vedere dal vivo le piante di agrumi (e non solo!) dell’Orto, scoprendone le principali caratteristiche e raccontandone gli aneddoti più curiosi in una visita guidata speciale, tra i colori e i profumi tipici dell’estate.

L’evento è gratuito ed è garantito anche in caso di maltempo. Per partecipare è richiesta la prenotazione online al link: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/agrumi/

Agrumi. Una storia del mondo è in vendita nel bookshop a partire dal 5 luglio. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.

Martedì 11 luglio – ore 21 Monday

Spettacolo teatrale

L’Orto botanico di Padova ospita Monday, lo spettacolo teatrale ideato e realizzato dalla compagnia teatrale Dynamis nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes, in collaborazione con ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Legambiente. Lo spettacolo è prodotto da Dynamis e Teatro Vascello.

In Monday, due artisti di un collettivo di teatro contemporaneo (interpretati da Marta Vitalini e Jules Benveniste) si incontrano, dopo dieci anni di lontananza, per realizzare un progetto commissionato da uno dei gruppi di scienziati più autorevoli del dibattito mondiale sull’inquinamento da microplastiche nell’ambiente. Un argomento tra i più urgenti e scomodi del momento, artisticamente difficile da affrontare ma socialmente imprescindibile! Come salvare il mondo dalle plastiche diventa il tema dell’accesa e stravagante discussione, tra idee inverosimili, realizzazioni utopiche, sterili dibattiti e inevitabili contraddizioni, che porteranno i due artisti a scoprire tormenti e fragilità di una umanità ormai troppo inquinata.

L’evento si terrà in Teatro botanico.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili): https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1407/Date/20230711/Ticket

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi culturali della città, sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti si sviluppano intrecciando la ricerca teatrale all’incontro con diverse discipline come la filosofia, la scienza e le arti visive connettendo il “nuovo” alla tradizione teatrale. I lavori prediligono il potenziale situazionale dell’atto performativo e predispongono la scena a luogo di dialogo e conflitto. Il teatro è spazio di confronto, campo di battaglia e occasione di esplorazione del disordine.

LIFE Blue Lakes è un progetto europeo finalizzato alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di plastica nei laghi italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato che combina governance, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. Nell’estate 2023 attraversa l’Italia con il Road Show che propone in sette regioni e nelle principali località lacustri italiane una rassegna di spettacoli teatrali, laboratori, corsi di formazione e attività dove arte e scienza si incontrano, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e relative all’inquinamento.

Martedì 18 luglio – ore 19, 19.30, 20 Cosimo

Performance di danza verticale

L’Orto botanico di Padova rende omaggio al grande Italo Calvino, nell’anno del centenario della nascita, con una performance di danza verticale sugli alberi dedicata ad uno dei suoi personaggi più noti, Cosimo Piovasco di Rondò, protagonista del romanzo Il barone rampante.

L’arboreto ospita lo spettacolo Cosimo, in cui gli alberi sono la superficie verticale utilizzata per la danza da Marianna Andrigo, Michela Lorenzano, Valentina Milan e Silvia Zotto, della compagnia Vertical Waves Project.

Cosimo sceglie di vivere sugli alberi per tutta la vita. Un atto di coraggio e di libertà lo spinge a guardare il mondo con occhi diversi senza separarsi dagli affetti terreni, dalla curiosità verso l’umano. Incontreremo insieme a lui Viola, la bambina di cui si innamora, e poi la figura dell’albero, dell’uccello e della lumaca: la danza sviluppa soli, duetti e coralità avvolta nella natura, un abbraccio che richiama emozioni infantili e fiabesche che danno spazio anche ai suoni dell’ambiente.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili): https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1408/Date/20230718/Shift

Sono disponibili tre turni: 19, 19.30 e 20. Lo spettacolo è itinerante e dura circa 30 minuti. Poiché si tiene interamente all’aperto, è consigliabile munirsi di repellente antizanzare. In caso di maltempo l’evento è rimandato a mercoledì 19 luglio. Il biglietto non è rimborsabile e resta valido anche nella data di recupero.

Vertical Waves Project è una compagnia di danza verticale che realizza performance utilizzando le architetture come spazio scenico: grazie a funi e imbraghi, gli spettacoli sperimentano la dimensione verticale e il vuoto anche attraverso l’impiego di gru, strutture, allestimenti su alberi e infrastrutture.

Mercoledì 26 luglio – ore 19 T’es rien sans la Terre

Spettacolo di circo contemporaneo

L’Orto botanico di Padova ospita lo spettacolo di circo contemporaneo T’es rien sans la Terre, dell’omonima compagnia francese.

Uno spettacolo dalle intenzioni profonde, che avvicina in modo poetico il pubblico a domande essenziali sulla biodiversità, gli ecosistemi e la stretta correlazione che esiste tra ogni individuo, attraverso una messa in scena orchestrata intorno a proiezioni video e set fatti di materiali naturali. Grazie alla leggerezza delle acrobazie, necessaria per condividere una discussione sincera sospesa tra ecologia e umorismo, ci si allontana dalle lezioni morali per andare avanti un passo dopo l’altro, tutti e tutte insieme, allo scopo di ricollegarsi alla propria umanità e di assaporare le ripercussioni delle azioni che si compiono.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili): https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1409/Date/20230726/Ticket

In caso di maltempo l’evento è rimandato a giovedì 27 luglio. Il biglietto non è rimborsabile e resta valido anche nella data di recupero. Lo spettacolo si tiene all’aperto: è consigliabile munirsi di repellente antizanzare.

T’es rien sans la Terre è una compagnia di spettacolo circense contemporaneo che riunisce artisti impegnati per l’ambiente e usa l’arte, le immagini poetiche e l’umorismo per parlare della Terra. Dal 2020 il gruppo invita il pubblico a interrogarsi sul futuro del pianeta e a fare un piccolo passo verso il cambiamento.

Per informazioni sugli appuntamenti di “L’estate all’Orto”: https://www.ortobotanicopd.it/it/estate-allorto-2023