I Tre Tenori in Concerto a Verona: successo di solidarietà

I Tenori di fama internazionale Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci si sono esibiti in un concerto di beneficenza al Teatro Romano di Verona il 30 giugno per sostenere il progetto di inclusione “La Bottega dei Talenti”. L’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Marco Titotto, ha accompagnato i tre artisti in un programma di celebri romanze e sinfonie. Il concerto ha raccolto fondi per il progetto e ha visto Caterina e Francesca Santin, due ragazze affette da una grave disabilità, salire in cattedra nel ruolo di “Maestre di Inclusione”.

VERONA. La Serata dei “Tre Tenori in Concerto – Libera la musica…libera il cuore” si è svolta ieri sera, il 30 giugno, al Teatro Romano di Verona, e ha riscosso grande successo. L’evento, aperto al pubblico, ha visto come protagonisti i tenori di fama internazionale Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci, che hanno unito le loro voci per dare sostegno al progetto di inclusione “La Bottega dei Talenti”, che dà il nome all’omonima associazione.

Il progetto, che ha come obiettivo l’inclusione scolastica e sociale per le persone con disabilità e il volontariato nel territorio di Verona e provincia, è stato presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello e sostenuto dall’Orchestra Sinfonica del Veneto diretta dal maestro Marco Titotto.

Il concerto ha raccolto fondi per il progetto e ha visto Caterina e Francesca Santin, affette da una grave disabilità che non consente loro di camminare, di muoversi liberamente o di esprimersi se non attraverso il movimento degli occhi, salire in cattedra nel ruolo di “Maestre di Inclusione”. Il progetto ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Verona, del Comune di Verona, della Diocesi e dell’Ulss 9 Scaligera per il suo valore socio-sanitario ed educativo-formativo.

L’evento è stato promosso dalla Diocesi di Verona, dalla Fondazione Toniolo, dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, con il gruppo veronese neo costituito il cui referente laico è il professor Carlo Adami e l’assistente ecclesiastico Monsignor Renzo Beghini, con il patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e dell’Ulss 9 Scaligera. L’evento ha celebrato la nascita del gruppo veronese.

Il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, Cristian Ricci, ha ringraziato tutti i colleghi che hanno dimostrato la loro grande generosità per aver colto il valore infinito della testimonianza artistica a favore dei più deboli. L’Orchestra Sinfonica del Veneto è stata costituita quale progetto pilota per la valorizzazione e la promozione del talento musicale giovanile e ne fanno parte giovani professionisti provenienti da tutta Italia per esibirsi in tournée concertistiche in Italia e all’estero.