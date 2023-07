Oggi il voto della Camera sul decreto PA bis

Continua a far discutere l’approvazione dell’emendamento al decreto 75 (noto come PA bis), attualmente al centro delle discussioni nell’Aula della Camera. Questo emendamento apre la possibilità di corsi di abilitazione all’insegnamento per il personale precario della scuola, equiparando il valore del servizio prestato presso istituti statali e paritari. Per accedere a questi corsi abilitanti agevolati, sarà sufficiente aver svolto almeno tre anni di supplenza, anche presso scuole paritarie. Tali anni di esperienza non devono essere necessariamente continui, ma devono comunque rientrare nell’ultimo quinquennio. In sintesi, l’emendamento approvato prevede percorsi abilitanti di 30 CFU per i precari che insegnano sia nella scuola statale che in quella paritaria, eliminando le distinzioni basate sul tipo di scuola in cui è stato prestato servizio.

Alle ore 12.00 di oggi, lunedì 31 luglio, prendono il via le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo.

Alle ore 13.30 si passerà alla chiama per appello nominale, mentre a partire dalle 15 ci sarà l’esame degli ordini del giorno. A seguire, il voto finale.