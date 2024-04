Nuovi incarichi per Destro e Marinese nella squadra di Orsini

Confindustria Veneto Est esprime congratulazioni e sostegno.

La nomina dei membri della squadra del Presidente designato di Confindustria Veneto Est, Emanuele Orsini, ha suscitato reazioni positive da parte di importanti figure nell’ambito industriale. Il suo Vicepresidente Vicario Alberto Zanatta, ha dichiarato: “Desidero esprimere le congratulazioni a Leopoldo Destro e Vincenzo Marinese per la designazione nella squadra del Presidente designato di Confindustria Emanuele Orsini, insieme ad un caloroso augurio di buon lavoro che rivolgo anche a tutta la squadra.”

Destro e Marinese assumeranno rispettivamente incarichi cruciali per il settore, con Destro incaricato dei Trasporti, della Logistica e dell’Industria del Turismo, mentre Marinese ricoprirà il ruolo di Vice Presidente con la responsabilità dell’Organizzazione e dei Rapporti con i territori e le categorie.

Entrambi gli incarichi sono stati definiti strategici da Orsini per la competitività del Nord Est e dell’intero Paese, oltre che per il rinnovamento interno dell’associazione. Il Vicepresidente Vicario ha inoltre espresso un caloroso augurio di buon lavoro a tutta la squadra, sottolineando il riconoscimento del coraggio, della determinazione e dell’entusiasmo progettuale dimostrati dai due nominati nel corso degli anni.

Il Vicepresidente ha evidenziato l’importanza storica di questa nomina, derivante dalla condivisione di una visione delle sfide attuali che le imprese e il Sistema Confindustria devono affrontare. Ha poi sottolineato il ruolo chiave di Confindustria Veneto Est come punto di riferimento non solo nel territorio locale, ma anche a livello nazionale e internazionale.

“Rivolgendosi alla nuova squadra guidata da Orsini,”Sono certo che sapranno mettere queste capacità al servizio dell’industria italiana e del Paese insieme alla nuova Presidenza, per affrontare e superare con il contributo di tutti le transizioni sfidanti che abbiamo davanti. Un programma e una squadra, quella di Emanuele Orsini, che disegna una Confindustria compatta, competente, rappresentativa dell’industria in tutte le sue anime” ha concluso, esprimendo fiducia in per una Confindustria forte e unita, capace di difendere e rilanciare l’industria, le imprese e il lavoro non solo in Italia, ma anche a livello europeo.