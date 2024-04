Illuminate, l’inno di Roma 2024

A 50 giorni dall’inizio dei campionati Europei di atletica la European Athletics ha presentato Illuminate, l’inno ufficiale di Roma 2024.

ROMA – Mancano 50 giorni al via degli Europei di Roma 2024, l’appuntamento più atteso dagli appassionati di atletica prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Con l’occasione, la European Athletics ha presentato Illuminate, la canzone ufficiale dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico.

Il brano è scritto e cantato dalla cantautrice inglese Grace Davies che ha dichiarato: “Spero possa ispirare tutti gli atleti in gara. Sono molto lusingata di essere stata scelta, è un vero privilegio per me poter sfruttare un’opportunità così importante”.

“Questo brano è bellissimo, è cantato da un talento davvero speciale come Grace Davies e racchiude il viaggio che ogni atleta intraprende. La potenza, la passione e l’emozione della canzone accendono il fuoco dentro di noi e illuminano l’amore per il nostro sport”, ha dichiarato il presidente della European Athletics, Dobromir Karamarinov.

“Illuminate sarà ascoltata in tutto il mondo nei prossimi mesi e sarà utilizzata come parte integrante dei nostri contenuti digitali prima, durante e dopo Roma 2024. Sono sicuro che catturerà l’immaginazione di tutti gli appassionati di atletica, ma attirerà anche l’interesse di un pubblico che va oltre gli amanti del nostro sport”, ha aggiunto il CEO della European Athletics, Christian Milz.

“Illuminate” è disponibile su tutte le principali piattaforme



Il link per ascoltarla: https://lnk.to/GraceDaviesIlluminate