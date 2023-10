Nuova Filiale CMB a Trevignano: sostenibilità e vicinanza al territorio

In un momento in cui numerose istituzioni finanziarie chiudono le proprie sedi, CentroMarca Banca inaugura una nuova filiale a Trevignano, sottolineando l’importanza della vicinanza al territorio, della sostenibilità e dell’attenzione alle necessità della clientela. Questa sede di recente apertura, aperta il 16 ottobre e situata in Piazza Dante Alighieri 5, a breve distanza dalla precedente, si distingue per spazi più generosi, dove la tecnologia avanzata e le aree self ampliano i servizi offerti, garantendo una presenza adeguata e potenzialmente efficiente.

L’impegno nel promuovere lo sviluppo sostenibile e responsabile del territorio, capace di generare valore sociale, si riflette in ogni aspetto della nuova filiale di CMB a Trevignano, che mette al primo posto la vicinanza al cliente, offrendo consulenza finanziaria personalizzata alle famiglie e alle imprese.

“La nostra nuova Filiale a Trevignano è un investimento nel futuro di questa comunità. – commenta il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. – In un periodo in cui la vicinanza al territorio è diventata sempre più cruciale, CMB dimostra come il rapporto personale, la comprensione delle esigenze del Cliente, l’attenzione e la sostenibilità siano le priorità. Questo ci consente di essere un punto di riferimento e di supporto per le famiglie e per le imprese, – prosegue il Direttore Generale – di restare al loro fianco per continuare a crescere e progettare il futuro.”

La nuova filiale è dotata di un parcheggio più ampio per agevolare ulteriormente l’accesso dei clienti ed è stata progettata con un forte accento sulla sostenibilità ambientale, utilizzando materiali specifici e soluzioni ecologiche. L’edificio è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia, con locali dotati di illuminazione a LED. L’arredamento è stato realizzato con materiali naturali provenienti da aziende locali, garantendo qualità e sostenendo l’economia locale attraverso la collaborazione con le imprese del territorio.