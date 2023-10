Grande successo per l’Alì Family Run

Nonostante lo sciopero dei trasporti e il maltempo, grande successo con 1300 studenti per l’ultima tappa della Alì Family Run.

VENEZIA – Il tempo incerto e lo sciopero nazionale dei trasporti non hanno fermato la carica degli oltre 1.300 studenti di Mestre e Venezia che hanno dato vita alla quinta e ultima tappa delle Alì Family Run, le manifestazioni di promozione sportiva dedicate al mondo della scuola.

L’evento, organizzato da Venicemarathon per scandire il percorso di avvicinamento alla 37^ Wizz Air Venicemarathon di domani, si è disputato come di consueto al Parco San Giuliano di Mestre.

La partenza è stata preceduta dall’Inno di Mameli cantato a squarciagola dagli studenti in prima linea, dopodiché un lungo e allegro serpentone vestito in t-shirt blu si è letteralmente scatenato per 4 chilometri lungo i verdi viali del Parco San Giuliano, gli stessi che domenica accoglieranno il passaggio dei maratoneti.

Ad applaudire studenti e insegnanti erano presenti il vice sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello, l’assessore alle politiche educative Laura Besio e l’assessore alla promozione del territorio Paola Mar.

Arrivo in volata nella gara maschile, dove lo studente quindicenne dell’Istituto Superiore Algarotti, Tommaso Rossi, ha avuto la meglio su Gianluca Nasca, 13 anni studente della secondaria di primo grado ‘Giuseppe di Vittorio‘. In campo femminile è stata la dodicenne Maddalena Sponza, studentessa della scuola secondaria di primo grado ‘A. Manuzio‘, a tagliare per prima il traguardo.

Quest’anno il trofeo Alì è stato vinto dall’Istituto Comprensivo di Mestre ‘Viale San Marco’ che con 420 iscritti si è aggiudicato il premio di scuola più numerosa. Sul podio anche l’I.C ‘Cesco Baseggio’ con 302 e il ‘Francesco Algarotti’ 190.

A premiare gli studenti, oltre all’assessore Besio, Christiano Costantini del Rotary Venezia Mestre, Alberto Cecchetto del Rotary Club Venezia Castellana e Tommaso Tirolese del Rotaract.

Grazie alla collaborazione con ‘The Human Safety Net’, gli studenti del ‘Viale San Marco’ avranno la possibilità di visitare (con un accompagnatore) la mostra interattiva ”A World of Potential‘ ospitata al terzo piano delle Procuratie Vecchie, casa di The Human Safety Net, in piazza San Marco a Venezia. Allo stesso modo, tutti i partecipanti potranno accedere alla stessa Mostra tramite un biglietto ingresso ‘2×1’.

Terminate le premiazioni è stata la volta dell’inaugurazione ufficiale del 32^ Exposport Venicemarathon Village, che quest’anno sarà la casa dei 16.000 atleti iscritti nelle tre distanze.

Soddisfatto per la ripartenza di Exposport Stefano Fornasier, vice presidente di Venicemarathon e amministratore unico di Idea Venezia, la società che progetta e realizza appunto la parte fieristica:

“Questa sarà per due giorni la casa di tutti gli iscritti e non solo, e come ogni anno cerchiamo di renderla accogliente e ricca di proposte: dall’abbigliamento, alle scarpe ai prodotti indispensabili per idratarsi durante lo sforzo”. Assieme a Fornasier, erano presenti sul palco il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, il coordinatore generale Lorenzo Cortesi e alcuni esponenti della Questura di Venezia, della Polizia Ferroviaria di Mestre e dei Carabinieri di Mestre.

“L’Exposport è un progetto che esiste da 37 anni – ha illustrato Rosa Salva – e se dovessimo fare una stima di tutte le persone passate, sicuramente supererebbe il milione di presenze. Siamo felici della fiducia che ogni anno riceviamo da atleti, istituzioni e sponsor.”

Infine, Lorenzo Cortesi, ha ricordato i numeri straordinari di quest’edizione, ringraziando i principali sponsor: “La Wizz Air Venicemarathon è una grande famiglia che cerca di fidelizzare ogni anno aziende che possano sentirsi parte integrante di tutti i nostri progetti”.

Domani, sabato 21 ottobre, sempre all’Exposportè in programma la presentazione dei Top Athletes alle 11 all’Exposport Venicemarathon Village e alle ore 17.30 sarà di nuovo celebrata la Messa del Maratoneta dal parroco don Roberto Donadoni e da don Marco Carletto, atleta tesserato per Athletica Vaticana (la rappresentativa sportiva della Santa Sede), al via quest’anno della sua sesta Venicemarathon. La messa sarà celebrata nella chiesa di San Salvador (sestiere di San Marco, non lontano dal Ponte di Rialto). Al termine della celebrazione, ci sarà la preghiera del maratoneta nelle diverse lingue e la benedizione degli atleti con i loro pettorali.

È infine stato rinnovato anche quest’anno l’accordo con il Polo Museale Regionale del Veneto che concede l’ingresso gratuito a Villa Pisani a tutti i partecipanti, da mercoledì 18 ottobre a martedì 24 ottobre. Anche la Fondazione Musei Civici di Venezia, il più grande polo museale della città, rinnova la convenzione aprendo le porte a tutti gli iscritti e ai loro accompagnatori.

Dal 21 al 23 ottobre è possibile visitare a tariffa ridotta, mostrando il pettorale o la lettera di conferma iscrizione, le seguenti sedi museali: Palazzo Ducale; Museo Correr (incluso Biblioteca Marciana e Museo Archeologico); Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano; Museo di Palazzo Mocenigo; Casa di Carlo Goldoni; Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’arte Moderna; Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue; Museo del Vetro di Murano; Museo del Merletto di Burano, Museo Mariano Fortuny y Madrazo.

Sono sponsor della 37^ Wizz Air Venicemarathon: Wizz Air (Title Sponsor), Craft (Technical Sponsor & Official Shoe), Banco BPM (Financial Sponsor) Alì (Official Sponsor), Vega (Official Sponsor), Honda (Official Car), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto (Official Water), 1/6H Sport (Official Shop), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier). Official Supplier, OVS, Dole, Rio Mare, Palmisano, Bavaria, Tronchetto Parking, Coldiretti Venezia, Morato Pane, 3B Meteo, Medisol, MinoEge, VTP, Veritas, Evodata, Gac, Venezia Turismo Motoscafi, Alilaguna, Airone. Diabasi (The Brand of professional Massage) e Lacomed Sport (Official Supplier – Massage Service). Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Confindustria Veneto Est. Media Partner: Raisport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Gazzettino, Sport Economy.

La 37^ Wizz Air Venicemarathon rientra nel programma ‘Citta in Festa’ del Comune di Venezia e nel programma ‘Grandi Eventi 2023’ della Regione del Veneto.

Maggiori dettagli ed informazioni disponibili sul sito www.venicemarathon.it