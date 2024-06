Restival: un’esplosione di divertimento

Nuova edizione per il Festival della Restera di Casale sul Sile, dal 28 giugno al 7 luglio al Parco delle Vecchie Pioppe

CASALE SUL SILE – L’estate trevigiana si prepara ad accogliere l’edizione 2024 di Restival, il Festival della Restera di Casale sul Sile. Dal 28 giugno al 7 luglio, il Parco delle Vecchie Pioppe ospiterà dieci giorni di intrattenimento per tutta la famiglia, tra musica, cabaret, proposte gastronomiche e drink di qualità, immersi in un’area verde di oltre 5.000 mq, a due passi dalla Restera e dal centro di Casale.

Un programma ricco di eventi

L’agenda di Restival è, come sempre, fittissima di appuntamenti imperdibili: concerti di tutti i generi musicali, tribute band, serate di cabaret, spettacoli di arte circense e dj set per ballare sotto le stelle. Tra gli eventi più attesi, lo show di Raul Cremona del 1° luglio e la serata di cabaret del 3 luglio, prodotta interamente da Restival, che vedrà protagonisti quattro grandi comici italiani: Gianluca Impastato, Alessandro Politi “Grande Mago”, Dado, Alberto Farina e Fabrizio Fontana.

Spettacoli e novità

Sul palco dell’“Arena Spettacoli”, attrezzato con tre megaschermi, si susseguiranno concerti di rilievo: tra i nomi in cartellone Iron Mais, la celebre Cowpunk band italiana, Africa Unite e ÜBERMENSCH Rammstein Tribute Band. Non mancheranno spettacoli di grande cabaret e serate tematiche tutte da ballare.

La “Piazza del Gusto” sarà il cuore gastronomico di Restival, con stand che offriranno una vasta scelta di delizie culinarie. La novità dell’edizione 2024 è un nuovo chiosco dedicato alla birra artigianale, dotato di maxischermo per seguire le partite di Euro 2024.

Un festival per tutte le età

Restival si conferma una grande festa per tutti i trevigiani, pronta a offrire divertimento e gusto a un pubblico di tutte le età, dai giovani alle famiglie. Gli organizzatori spiegano: “Anche per questa edizione abbiamo voluto confermare la formula che ha reso Restival uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, proponendo un programma vario che spazia dalla musica live ai dj set dedicati al pubblico più giovane, con un occhio di riguardo per la grande comicità italiana, quest’anno protagonista di due serate che già si preannunciano un successo. Vogliamo pensare Restival come un mondo accogliente e rilassante, un luogo sempre vivo in cui trascorrere qualche ora in serenità e spensieratezza, tra musica, buon cibo e una sana risata.”

Informazioni pratiche

Restival aprirà al pubblico alle 18.30. Per seguire tutto il programma basta consultare il sito www.restival.it o la pagina Facebook “Restival – il Festival di Restera”.