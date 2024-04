MOIGE Avvia il Tour di “Nonno Clicca Qui” a Roma: un ponte tra generazioni per abbracciare il digitale

ROMA. Il MOIGE lancia un’iniziativa senza precedenti per ridurre il divario generazionale digitale, partendo da Roma con il tour di “Nonno Clicca Qui”. Il 17 aprile, presso l’IC Piero Angela, anziani e giovani si uniranno per un dialogo sulla tecnologia, aprendo le porte alla digitalizzazione degli over 65.

Il progetto, nato dalla constatazione che solo il 4,4% degli adulti tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, mira a colmare questo divario educativo e culturale. Con circa 4.000 nonni e 1.600 nipoti coinvolti, provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado in tutto il paese, il tour “Nonno Clicca Qui” trasforma i giovani in veri e propri insegnanti digitali.

L’iniziativa non si limita alla formazione pratica sull’uso di dispositivi e applicazioni, ma affronta anche tematiche cruciali come la sicurezza informatica. I webinar paralleli coinvolgeranno non solo i partecipanti diretti, ma anche docenti, genitori e ragazzi, sensibilizzandoli su questi argomenti.

Il metodo “learning by doing” sarà fondamentale durante i cicli di incontri, che si svolgeranno in diversi istituti selezionati. Gli anziani impareranno a navigare sul web, utilizzare la posta elettronica e accedere ai servizi online, diventando così autonomi nell’era digitale.

“Nonno Clicca Qui” è supportato dal MOIGE, in collaborazione con la Polizia di Stato, l’ANCi e il contributo di Intesa Sanpaolo. Le prime tappe del tour toccheranno la Capitale e Latina, promuovendo l’inclusione digitale e il rafforzamento dei legami intergenerazionali.