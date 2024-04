Identificato responsabile di rapina a Loria (TV)

Presunto responsabile individuato per la rapina violenta a Loria: le indagini dei Carabinieri conducono a un 32enne di origini marocchine, segnando un passo significativo verso la risoluzione del caso.

LORIA (TV). La tranquillità di una mattina ordinaria è stata interrotta il 18 febbraio scorso a Loria, quando un 69enne residente ha subito una rapina violenta. Un individuo, dopo aver suonato il campanello di casa, lo ha aggredito per sottrargli una catenina in oro con crocefisso, del valore di circa 2.000 Euro, scatenando una colluttazione che si è conclusa con il rapimento del prezioso monile e la fuga dell’aggressore a bordo di un’auto.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Riese Pio X, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno portato all’individuazione del presunto responsabile della rapina, un 32enne di origini marocchine residente nel bassanese. Sebbene la sua colpevolezza debba essere confermata da una sentenza irrevocabile di condanna, le prove raccolte, comprese le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e la collaborazione con i colleghi dell’Arma di Solagna, sembrano incriminarlo.

Il 32enne è stato trovato in possesso di indumenti che corrispondono a quelli indossati durante il crimine, oltre a una quantità di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le indagini proseguiranno per portare a un processo equo e la giustizia sarà fatta per l’anziano vittima di questo vile attacco.

Foto: Di Ste81 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6582598