Il Rinascimento della Grappa: il distillato italiano per eccellenza

L’evento “Il Rinascimento della Grappa”, tenutosi in occasione della 56° Edizione di Vinitaly, ha segnato una svolta nell’industria delle bevande spiritose italiane.

Nel contesto dell’acclamata 56° Edizione di Vinitaly, l’evento “Il Rinascimento della Grappa” ha offerto una panoramica sulle prospettive di rinascita della grappa, il distillato italiano per eccellenza. Tenutosi presso il PALAEXPO Padiglione MASAF, l’evento ha segnato un momento cruciale per il settore, evidenziando le opportunità offerte dalle recenti riforme legislative e il potenziale di crescita sia sul mercato nazionale che internazionale.

La riforma delle Indicazioni Geografiche (IG) e il recente Decreto sul riconoscimento dei consorzi di tutela delle bevande spiritose hanno aperto nuove porte per la grappa e altre acquaviti di pregio, consentendo loro di godere delle stesse prerogative dei vini e altri prodotti alimentari IG. Questo significa che il settore ora può affrontare i mercati esteri con maggiore forza, sostenuto dalla tutela e promozione offerte solo da un Consorzio riconosciuto.

Paolo De Castro, europarlamentare, sottolinea che questo regolamento sulle IG non rappresenta un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per uno sviluppo ancora più significativo delle filiere IG, che rappresentano un vero patrimonio economico, politico, culturale e sociale a livello europeo.

Cesare Mazzetti, Presidente del Comitato Acquaviti e Liquori di AssoDistil, evidenzia l’evoluzione normativa che ha accompagnato la storia della grappa, con l’accento sull’importanza degli accordi tra produttori e l’istituzionalizzazione dei Consorzi di Tutela come pilastri fondamentali per la protezione e la promozione del settore.

La grappa, con la sua lunga storia di tradizione e passione, rappresenta un punto di orgoglio per l’Italia. Nuccio Caffo, Presidente Consorzio Nazionale Grappa, sottolinea l’importanza del recente Decreto che valorizza questo distillato italiano sul mercato globale, enfatizzando la sua sostenibilità e autenticità come prodotto “made in Italy”.

Nonostante le sfide economiche globali, il settore della grappa ha mostrato resilienza, con un lieve aumento delle vendite nel 2023, sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, il ruolo del Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa IG rimane cruciale per capitalizzare le opportunità future, specialmente nei mercati chiave come Canada e USA.

La sostenibilità è un altro punto di forza della grappa, con un’impronta ecologica positiva grazie al riciclo delle vinacce. Questo aspetto, insieme alla qualità intrinseca del prodotto, rappresenta un vantaggio competitivo significativo sul mercato globale.

Infine, l’evento si è concluso con una degustazione guidata che ha evidenziato le qualità uniche della grappa, offrendo interessanti abbinamenti con il cioccolato di Modica IGP, fornito dal Consorzio Tutela Cioccolato di Modica.