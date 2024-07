Niente bagno a Chioggia

Emessa un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, a causa di preoccupanti segnalazioni riguardanti la qualità dell’acqua

CHIOGGIA (VE) – Il Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha adottato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nella zona di Isola Verde, situata a 500 metri a nord dell’inizio della diga sinistra alla foce del fiume Adige, in risposta alla segnalazione dell‘ARPAV riguardo alla qualità dell’acqua. I test effettuati sui campioni prelevati hanno infatti evidenziato la presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali.

Al fine di monitorare la situazione in modo più approfondito, l’ARPAV effettuerà ulteriori controlli “aggiuntivi” già nella giornata di domani, come previsto dalla normativa vigente. Questi controlli mirano a determinare se si tratta di un evento sporadico e di breve durata o se la presenza di batteri è più diffusa e persistente. La presenza di questi batteri indica un potenziale rischio per la salute dei bagnanti.

Il Sindaco di Chioggia, ha dichiarato di essere stato informato immediatamente dall’ARPAV e si è attivato prontamente per emettere l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione. L’obiettivo primario è garantire la sicurezza e la salute dei bagnanti, riducendo al minimo i rischi associati all’esposizione all’acqua contaminata. Ora l’ARPAV lavorerà in collaborazione con le autorità locali e gli esperti per valutare i risultati dei controlli aggiuntivi e prendere decisioni informate sul ripristino della balneazione.

Si raccomanda a residenti e turisti di rispettare l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e di seguire le indicazioni delle autorità. Sarà importante rimanere informati sugli sviluppi della situazione attraverso i canali ufficiali del Comune di Chioggia e dell’ARPAV, al fine di conoscere gli aggiornamenti sulla qualità dell’acqua e sul ripristino della balneazione.