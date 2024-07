THE POLAR ROUTE TRAVERSE – 2024

Daniele Matterazzo affronta una traversata in Groenlandia per raccogliere fondi a favore della Fondazione Mazzola

GROENLANDIA. La Groenlandia, con i suoi paesaggi incontaminati e le sue sfide estreme, sarà il teatro di un’impresa straordinaria: la traversata “The Polar Route”. Questo viaggio avventuroso è stato ideato da Daniele Matterazzo, un 34enne della provincia di Padova che ha trasformato una grave disabilità in una missione di solidarietà.

Daniele ha deciso di intraprendere questa sfida per raccogliere fondi a favore della Fondazione Mazzola, che sostiene progetti per persone con disabilità. Attraverso la sua impresa, Daniele non solo dimostra il potere della resilienza umana, ma mira anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione e del sostegno alle persone con disabilità. La sua storia è un esempio di come le difficoltà possano essere trasformate in opportunità per aiutare gli altri.

Daniele Matterazzo, 34enne della provincia di Padova, ha subito un grave incidente stradale nel 2005, all’età di 15 anni, che gli ha causato una disabilità fisica compromettendo l’uso e la gestione di alcuni movimenti della spalla e totali dell’avambraccio e della mano sinistra, rischiando l’amputazione.

Grazie a lunghi tracciati a piedi, Daniele ha ritrovato il coraggio di rimettersi in gioco e ha iniziato a sfidare se stesso, a distanza di 15 anni da quell’incidente. Dopo aver percorso il cammino di Santiago nel 2020, Daniele è stato folgorato dall’esperienza e, da allora, si impegna ogni anno a realizzare progetti sempre più ambiziosi nel suo tempo libero. Questi progetti gli permettono di sfidare se stesso e la sua condizione, trasformando i suoi sforzi e passioni in raccolte fondi per cause a lui care, come la disabilità, l’inclusione sociale, e la pediatria.

La Groenlandia

La Groenlandia è l’isola più grande del mondo e la meno densamente popolata, situata tra l’oceano Atlantico e l’oceano Artico, a est dell’arcipelago canadese, oltre il circolo polare. Una terra primordiale, caratterizzata da vastità imperiose in cui l’essere umano non sembra essere il benvenuto. L’80% del suo territorio è coperto di ghiaccio, e i centri abitati sono rarissimi e situati unicamente lungo le coste. Esistono solo 56 km di strade in tutta la nazione, il resto è natura selvaggia dominata da una ricca fauna artica locale. Ghiacciai, distese infinite di tundra, impetuosi torrenti glaciali: questo è il contesto in cui Daniele affronterà la sua sfida, con uno zaino che sfiora i 25 kg e con un solo braccio su cui davvero contare, in un susseguirsi di imprevedibili cambiamenti climatici e meteorologici.

“The Polar Route” – La Traversata

La Groenlandia dell’est è una delle zone più remote e isolate al mondo, raggiungibile solo in elicottero o con navi di approvvigionamento disponibili per pochi mesi all’anno. Lungo i suoi 20.000 km di costa orientale, vivono solo 1.500 persone. Il percorso prevede di ricalcare e percorrere a piedi, in solitaria, un’antica via di migrazione stagionale utilizzata fin dall’antichità dal popolo Inuit. Un tracciato completamente selvaggio e inabitato che conduce alla destinazione di Sisimiut, lungo poco più di 200 km. Daniele camminerà e utilizzerà imbarcazioni a remi poste lungo le rive per attraversare i corsi d’acqua, portando con sé tutto il necessario per accamparsi, alimentarsi e resistere alle intemperie.

La Raccolta Fondi

Questa raccolta fondi rappresenta una novità per la Fondazione Mazzola. L’idea di Daniele, accolta favorevolmente, è quella di raccogliere fondi affinché la Fondazione possa ampliare il proprio impegno nel sostenere progetti Outdoor intrapresi da persone in condizioni di disabilità, come Daniele stesso. La Fondazione Mazzola da sempre si impegna a trasformare contesti sfavorevoli in nuove opportunità, promuovendo la pratica sportiva per rafforzare la salute, il benessere e l’empowerment delle persone con disabilità.

Il nome del progetto “The Polar Route” richiama l’immagine della stella polare, un faro nella notte utilizzato dai viaggiatori di tutto il mondo. Allo stesso modo, questa raccolta fondi vuole essere un faro per ampliare visioni nuove e sostenere progetti che promuovano lo sport e l’inclusività, aiutando chi non ha la forza di superare i propri ostacoli da solo.

Per effettuare una donazione, è possibile collegarsi alla pagina della rete del dono indicata dalla Fondazione Mazzola.