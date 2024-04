Neve ad aprile sul Monte Grappa

ll Monte Grappa è stato colpito da un’insolita nevicata primaverile, con temperature che sono crollate bruscamente portando gelo e neve in gran parte della zona.

TREVISO. La nevicata straordinaria sul Monte Grappa, che ha sorpreso molti cittadini con il ritorno di temperature gelide e abbondanti nevicate in aprile, ha costretto le autorità locali a intervenire rapidamente.

La Provincia di Treviso ha attivato il “Piano Neve”, incaricando le ditte responsabili di mettere in sicurezza e sgomberare le strade provinciali nelle zone montuose sopra i 400 metri.

“La nevicata primaverile sul Grappa sembra non si arresterà nemmeno nei prossimi giorni, per questo continueremo a monitorare le condizioni di sicurezza della viabilità e a provvedere a tutte le operazioni necessarie per prevenire i possibili rischi causati dagli accumuli nevosi e dal ghiaccio – le parole del presidente della Provincia di Treviso – L’invito ai cittadini che devono spostarsi è quello di mantenere alta la guardia e prestare la massima attenzione”.

Il personale incaricato dalla Provincia sta operando con mezzi spargisale e strumenti per la pulizia del manto stradale, lavorando intensamente per mantenere le vie di comunicazione aperte e sicure. Con il rischio di ulteriori nevicate nei prossimi giorni, il lavoro di monitoraggio e intervento proseguirà senza sosta per assicurare la sicurezza dei cittadini e garantire una viabilità adeguata in tutta la regione.