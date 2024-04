Sant Jordi: una festa d’amore, cultura e libri

Oggi, 23 aprile, a Barcellona si festeggia la Giornata Internazionale del Libro, un’occasione romantica per una festa particolare.

Nella giornata di oggi, a Barcellona la cultura e i libri che si intrecciano in una festa indimenticabile: la Giornata Internazionale del Libro. Nella città catalana, il 23 aprile non è solo un giorno come gli altri; è una celebrazione magica, un tributo al patrono locale, Sant Jordi, e un omaggio al romanticismo che pervade le sue strade la cui anima si sposa con la cultura.

La festa prende vita attraverso una consuetudine antica eppure sempre attuale. Gli innamorati si riversano nelle strade, brulicanti di bancarelle adornate con mazzi di rose e pile di libri colorati, in cerca del regalo perfetto per l’anima gemella. Ma non è solo una festa per gli amanti; è un momento di condivisione e affetto, dove amici e familiari si scambiano gesti d’affetto attraverso rose profumate e pagine impregnate di storie.

La tradizione vuole che gli uomini regalino alle loro amate una rosa, simbolo di amore e passione, mentre le donne ricambiano con un libro, un’opportunità per nutrire l’anima con nuove avventure e sogni da scoprire tra le pagine. Tuttavia, negli ultimi tempi, questa consuetudine si è evoluta, abbracciando una modernità che riflette l’uguaglianza di genere e l’amore per la conoscenza: ora sia uomini che donne si scambiano liberamente libri e rose, dimostrando che il vero amore si nutre di cultura e comprensione reciproca.

Le strade di Barcellona si trasformano in un labirinto incantato, con bancarelle che offrono un’ampia varietà di titoli, dai classici intramontabili alle ultime novità editoriali. Gli autori locali si fanno avanti per incontrare i loro lettori, firmando copie delle loro opere e condividendo storie e aneddoti che aggiungono un tocco personale a ogni libro acquistato.

E il profumo delle rose? È un’essenza che avvolge la città, un aroma delicato ma persistente che incanta i sensi di chiunque si avventuri nelle strade di questa festa magica. È un profumo che riporta alla mente ricordi di amore e felicità, una fragranza che si mescola con il suono delle risate e dei passi che risuonano lungo le strade di Barcellona.

Ma la festa non si esaurisce oggi; il suo spirito vive nei giorni successivi, con gli innamorati che conservano i loro regali come tesori preziosi e i libri che continuano a narrare storie nelle mani di chi li ha ricevuti. Barcellona diventa così non solo il centro della cultura e della letteratura, ma anche l’epicentro di un amore che si manifesta attraverso gesti semplici ma significativi, in una festa che rimarrà impressa nei cuori di coloro che vi partecipano, come una rosa che sboccia sotto il sole catalano.