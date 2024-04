Vito Bardi riconfermato Presidente della Basilicata: vittoria per il Centrodestra

Il Presidente uscente della Basilicata, Vito Bardi, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni regionali, assicurandosi un secondo mandato con oltre il 56% dei voti.

BASILICATA. Nelle recenti elezioni regionali in Basilicata, il Presidente uscente Vito Bardi è stato confermato con il 56,63% dei voti, battendo il candidato del centrosinistra Piero Marrese, che ha ottenuto il 42,16% dei consensi. L’affluenza alle urne è stata del 49,80%, un calo rispetto al 53,52% del 2019.

Bardi, esponente del centrodestra, ha espresso soddisfazione per il risultato, definendo la sua vittoria “chiara”, e ringraziando i lucani per la fiducia accordata. Ha sottolineato la responsabilità che deriva dalla sua rielezione e ha promesso di continuare a essere il Presidente di tutti, inclusi coloro che non l’hanno votato o non si sono recati alle urne.

La riconferma di Bardi è stata accolta con entusiasmo dal centrodestra. Giorgia Meloni ha ringraziato gli elettori per il sostegno alle politiche del governo, mentre la Lega e Forza Italia hanno espresso grande soddisfazione per il successo del centrodestra unito.

Fratelli d’Italia è risultato il partito più votato, con il 17,39% dei consensi, seguito dal Partito Democratico con il 13,87% e Forza Italia con il 13,01%. La Lega ha ottenuto il 7,81% dei voti, mentre Azione si è attestata al 7,51%. Nel centrosinistra, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 7,66%.

Tra i consiglieri regionali eletti, tre sono donne, tutte alla loro prima esperienza nel Consiglio regionale. Quattro consiglieri sono stati rieletti con la maggioranza che sostiene Bardi, mentre due provengono dal centrosinistra. Nessuno dei cinque candidati considerati “impresentabili” dalla Commissione parlamentare Antimafia è stato eletto.

Il nuovo mandato di Bardi e del centrodestra sarà contraddistinto da sfide legate allo sviluppo economico, alla sicurezza e ai servizi pubblici, con un’attenzione particolare ai bisogni della popolazione lucana e alla continuità delle politiche del governo regionale.