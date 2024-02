Nativi Digitali: consapevolezza nell’era digitale

Responsabilità digitale d’impresa e prevenzione del cyberbullismo

Viviamo in un’epoca in cui l’accesso alle tecnologie digitali è diventato un elemento ineliminabile della vita quotidiana. Chi sono veramente i nativi digitali? Si tratta solamente di coloro che sono cresciuti in un mondo permeato dalla tecnologia, oppure c’è di più in questa definizione? Oggi, essere considerati nativi digitali dovrebbe implicare non solo una familiarità con gli strumenti digitali ma anche una consapevolezza, cautela, rispetto per gli altri e un senso di empatia, sia online che offline.

Il termine “nativi digitali” è stato coniato per la prima volta da Marc Prensky nel 2001, nel suo libro “Digital Natives, Digital Immigrants”. Si riferisce alle generazioni che sono cresciute durante l’espansione onnipresente delle tecnologie informatiche e di internet nella vita quotidiana. Questi nativi digitali possono essere suddivisi in tre categorie: i nativi puri (0-12 anni), i Millennials (14-18 anni) e i nativi spuri (18-25 anni). Gli “immigranti digitali” sono invece gli adulti che hanno adottato le tecnologie dopo un’esperienza di vita senza di esse.

In questo contesto, un progetto innovativo denominato “Digital is real! + undressed: sei un vero nativo digitale?” si pone l’obiettivo di approfondire la comprensione di questi temi presso le scuole della Città Metropolitana di Venezia. L’iniziativa è sviluppata dal team di professionisti della transizione digitale di Villa Moscheni Volpi – The Digital Venus, un hub creato dallo studio Porto4 – Legal & Digital Culture.

Il progetto, completamente gratuito per le scuole, mira a creare una consapevolezza tangibile sulla sicurezza informatica e sull’identità digitale. Con un focus particolare sull’empatia, il progetto si propone di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, che rappresenta una delle sfide più urgenti nell’era digitale.

Articolato in tre incontri di due ore ciascuno, che avranno luogo nel mese di febbraio 2024 in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio), il progetto offre un approccio inter-multidisciplinare. Tra i temi trattati vi sono la gestione dei dati personali, la consapevolezza legale dei nativi digitali e la promozione della salute mentale in un contesto digitale.

Il primo incontro, “Corpo reale e corpo digitale: dati personali e nativi digitali”, sarà guidato dall’avvocato Veronica Zanibellato di Porto4, esperta di Protezione dei Dati, e da Andrea Frizzarin e Pietro Boccaletto di APTGetdefence, hacker etici specializzati nella navigazione sicura online.

Il secondo incontro, “Le colonne d’Ercole del nativo digitale: conoscere i confini della legalità”, sarà tenuto dall’avvocato Maria Gloria Vanzetto, esperta in Diritto Penale, e dal dottor Elia Gazzoli, psicologo e psicoterapeuta, che approfondirà la relazione tra salute mentale e nuove tecnologie.

Il terzo incontro, “Fatti un miglio nelle mie scarpe”, proporrà una lezione teatrale interattiva sull’empatia in era digitale, a cura degli artisti di Mappa del Cuore – Arte per la salute mentale dei giovani.

Presentato durante il mese della Cyber Security presso Villa Moscheni Volpi – The Digital Venus, il progetto ha già riscosso un ampio consenso, coinvolgendo oltre trenta classi di Istituti secondari di secondo grado della Città Metropolitana di Venezia.

“Digital is real! + undressed: sei un vero nativo digitale?” è inoltre promosso dall’Agenzia Nazionale per la Cyber Security nell’ambito dell’European Cyber Security Month (ECSM), una campagna annuale finalizzata a promuovere la consapevolezza in materia di cyber sicurezza tra i cittadini e le organizzazioni europee.