Natale speciale quest’anno a Venezia ed a Mestre.

Il Comune ha deciso di vestire il ponte di Rialto con videoproiezioni sulla storia veneziana. Questo dal 5 dicembre. L’iniziativa vuole anche dare l’inizio alle celebrazioni per i milleseicento anni dalla fondazione di Venezia. Il 4 dicembre invece sarà acceso in piazza san Marco l’albero realizzato dall’artista Fabrizio Plessi.

A Mestre inaugurato in piazza Ferretto il grande albero di Natale alto 17 metri. Istallazioni natalizie di luci saranno poste lungo tutte le vie principali dello shopping. Illuminate con festoni viale Garibaldi, corso del Popolo, via Piave, via Carducci, via Miranese, via Circonvallazione, piazzale Leonardo da Vinci, viale San Marco, via Torre Belfredo.

Luminarie e festoni natalizzi verranno sistemati anche nei centri di Campalto, Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino.

Infine tutta la citta vedrà la presenza di ben 55 alberi di Natale nelle principali piazze e campi di Venezia, delle isole , di Mestre e di Marghera

