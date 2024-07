Mostra dei formaggi: Semonzo accoglie l’evento del Grappa

L’A.Pro.La.V. annuncia la 28ª edizione della Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa, spostando l’evento a Semonzo

SEMONZO (TV) – L’evento, noto per la qualità dei suoi prodotti caseari, lascia Malga Campocroce per la Piazza al Paradiso a Semonzo, nel comune di Borso del Grappa. Sabato 3 agosto, a partire dalle 19:30, gli stand espositivi accoglieranno produttori e visitatori in una serata dedicata alla valorizzazione dei formaggi di montagna.

Evento e competizioni

La manifestazione celebrerà il lavoro dei malghesi, con il 24° concorso per i migliori formaggi delle 18 malghe del Massiccio e l’11° concorso dei formaggi della montagna italiana. Il programma include premiazioni, degustazioni guidate dal “cuoco narratore” Marco Valletta, e uno stand gastronomico con uno speciale spiedo.

Programma della serata

18:30 : Santa Messa al Centro parrocchiale di Semonzo.

: Santa Messa al Centro parrocchiale di Semonzo. 19:30 : Inaugurazione e premiazione dei formaggi in concorso.

: Inaugurazione e premiazione dei formaggi in concorso. 20:00 : Apertura dello stand gastronomico con lo spiedo di Carlo e Bortolino. Prenotazione obbligatoria.

: Apertura dello stand gastronomico con lo spiedo di Carlo e Bortolino. Prenotazione obbligatoria. 20:30 : Degustazioni guidate a cura di Marco Valletta. Prenotazione consigliata.

: Degustazioni guidate a cura di Marco Valletta. Prenotazione consigliata. Mercatino dell’artigianato: Prenotazioni aperte.

L’evento è reso possibile grazie a numerosi sponsor e partner, tra cui la Regione del Veneto, il Ministero dell’agricoltura, la Provincia di Treviso, e molti altri.