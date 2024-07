É il tempo della riscossa, nella Psico Farm

Così come si va in beauty farm per depurare il corpo, così in psico farm si va per rigenerare la mente. Per darsi tempo

“Il presente che stiamo vivendo è frutto di una involuzione culturale che è arrivata in modo silente, strisciante, subdola, tanto da non essercene accorti. Sta di fatto che ora abbiamo assolutamente bisogno di riprenderci i nostri valori, la nostra cultura, il nostro benessere, approfittando dell’occasione per aggiornare questa conoscenza all’attualità” è il pensiero della dottoressa Elena Santomartino, psicologa .

“Siamo tutti bersagliati da mille stimoli, da mille sfide, siamo in competizione gli uni con gli altri, in modo leale o sleale che sia, non ha importanza. Siamo stressati (per quello che vuole o non vuole dire questa parola), siamo sempre a debito di tempo, mille paure, l’impazienza di ottenere tutto e subito. La competizione anche economica non aiuta certo, ci condizionano ai bisogni “must”, come si usa dire adesso, ma poi non abbiamo il danaro per vivere la quotidianità.

Annaspiamo continuamente nel mare del bisogno. Conseguenza: lamentela, passività, inazione, noia. Poi queste cose sono state medicalizzate chiamandole ansia, depressione, attacchi di panico e così via. E’ arrivato il momento della “riscossa”. Riscopriamoci o scopriamoci per la prima volta”.

La proposta

Il compito dello psicologo è quello di “educare” nel senso latino: educĕre «trarre fuori, allevare, condurre» ovvero condurre la persona a trovare la propria salute, il proprio benessere. Ecco perché l’idea della psico Farm, realizzata dalla Dr Elena Santomartino, è un’esperienza necessaria a risvegliare i sensi e riscoprire il proprio benessere. Così come si va in beauty farm per depurare il corpo, così in psico Farm si va per rigenerare la mente. Per darsi tempo.

Psico Farm La Rosa Bianca propone sette giorni (6 notti) durante i quali si coinvolgono tutti e cinque i sensi con attività psicosomatiche, psicologiche e ludiche per riscoprire un benessere profondo, duraturo e concreto. Quando si torna alla propria quotidianità si devono avere gli strumenti per fronteggiarla in modo adeguato. Siamo stati storicamente educati a pensare agli altri, trascurando o, peggio ancora, dimenticandoci di noi stessi. L’importante è sapere veramente la differenza tra ego ed egoismo.

Dal 28 settembre al 4 ottobre nella villa Casagrande, a Vittorio Veneto (TV) 7 giorni di crescita attraverso attività psicologiche e di estetica olistica. Per ogni informazione , contattare il numero 3479258475.