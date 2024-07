Estate a Bibione tra sport, relax e divertimento

A Bibione, incantevole località balneare sulla costa adriatica, ogni visitatore può trovare il proprio angolo di felicità

San Michele al Tagliamento (VE) – Le spiagge dorate di Bibione invitano gli amanti dello sport ad una partita di beach volley, a praticare il windsurf o ad una corsa mattutina in pineta. Per chi preferisce una giornata più rilassante, una passeggiata tranquilla lungo il litorale è perfetta per ammirare la bellezza naturale della zona, dove il mare e il cielo si fondono in un unico, infinito abbraccio.

Per chi è esploratore nell’animo, Bibione offre percorsi ciclabili che si snodano lungo il litorale. Noleggiare una bicicletta e pedalare tra pinete ombrose e affacci spettacolari sul mar Adriatico, è il modo migliore per godere dei paesaggi mozzafiato della costa. Chi, al contrario, cerca un’oasi di pace e relax, le Terme di Bibione sono una tappa obbligata. Qui, tra piscine termali e trattamenti benessere, è possibile rigenerare corpo e mente in un ambiente sereno e rilassante.

Il centro di Bibione, poi, con le sue vivaci strade, è un paradiso per gli amanti dello shopping e della buona cucina. Qui è possibile scoprire negozi, boutique e ristoranti, mentre il profumo del doposole si mescola all’aria frizzante dell’happy hour.

La serata può proseguire in modo magico al Bibione Palace Hotel, una splendida struttura a 4 stelle superior, che ogni lunedì organizza serate di intrattenimento a tema. Tra risate e nuove conoscenze, qui le notti si accendono di gioia e divertimento, complice anche la possibilità di salire per bere un drink sul Rooftop SKY BAR. Gustare un autentico aperitivo italiano con vista sul litorale adriatico dall’alto, e con il sole che tramonta sul mare tingendo il cielo di mille sfumature, non ha prezzo.

Altro cielo – notturno – da non perdere è quello del 15 agosto, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Ferragosto. L’appuntamento è alle ore 23 sulla spiaggia davanti a Piazzale Zenith. L’atmosfera incantata dei fuochi d’artificio riflessi sul mare sarà la cornice perfetta per una serata indimenticabile.