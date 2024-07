Il Qatar a sostegno del futuro di Venezia

Firmato nuovo accordo culturale Qatar-Venezia

VENEZIA – Nel giugno 2024, Qatar Museums e il Comune di Venezia hanno stretto un nuovo accordo di collaborazione. Questo protocollo è volto a potenziare le relazioni culturali e socioeconomiche, favorendo la conoscenza reciproca e promuovendo investimenti in ambiti come arte, conservazione, sostenibilità, sport e intrattenimento. L’accordo è stato reso pubblico il giorno della ripresa del volo diretto di Qatar Airways tra Doha e l’aeroporto Marco Polo di Venezia.

In occasione del raggiunto accordo, il Qatar ha comunicato una donazione di 50 milioni di euro al Comune di Venezia. Questo contributo servirà a supportare la gestione del patrimonio unico e complesso della città, la quale affronta costi elevati per mantenere la sua integrità fisica e culturale e garantire i servizi ai residenti e visitatori.

In aggiunta, il Qatar ha proposto la costruzione di un nuovo padiglione nazionale nei Giardini napoleonici di Castello, dove molte altre nazioni hanno padiglioni permanenti per la Biennale di Venezia. Questo padiglione permetterà una rappresentanza delle voci arabe e sosterrà gli sforzi di Qatar Museums per promuovere i creativi arabi sulla scena internazionale.

Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente di Qatar Museums, ha dichiarato che questo Protocollo di Cooperazione avvicina ulteriormente il Qatar e l’Italia, creando un ponte culturale tra le due nazioni. Ha sottolineato l’importanza della cultura come mezzo per superare le differenze in un mondo sempre più diviso.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ringraziato il Qatar per la generosa donazione, sottolineando come essa contribuirà alla conservazione della città e alla creazione di un nuovo spazio culturale nei Giardini napoleonici. Ha inoltre evidenziato l’importanza di questa collaborazione, frutto di un lungo dialogo con diverse istituzioni.