Moog Summer Camp: premiata la giovane Eleonor Bianchi

VENEZIA – La quinta edizione di Moog Summer Camp, il seminario di Veneto Jazz dedicato alle apparecchiature Moog ed ai sintetizzatori elettronici, si è conclusa nella sede di Combo a Venezia. L’evento finale è stato il concerto della cantautrice e producer Francesca Guccione, che ha presentato il suo nuovo album “The Moon and the Stars”.

La vincitrice della borsa di studio è stata Eleonor Bianchi, una giovane compositrice di Roma, ma residente a Milano, classe 2004. La sua opera “Control” ha convinto la giuria presieduta dal direttore del corso, Enrico Cosimi, per la sua rivisitazione dei classici passaggi ritmici e della costruzione musicale propri della Scuola cosmica tedesca. Eleonor ha ricevuto come premio un sintetizzatore hardware Moog Mavis e una Suite di plug-in software Moog Moogerfooger, grazie alla partnership con Moog e Midiware Distribuiton.

“Il seminario creato da mio figlio oggi è una realtà unica in Italia, con un notevole seguito – ha commentato il presidente di Veneto Jazz Giuseppe Mormile – Oltre alla professionalità di Enrico Cosimi e al prestigio della collaborazione con Moog e Midiware, il seminario mira a sostenere la creatività emergente in questo settore, ospitando artisti significativi che si stanno esprimendo in modo originale con questi strumenti, e a favorire le nuove sperimentazioni. Siamo molto orgogliosi di questo progetto che unisce originalità e ricerca”.

Moog Summer Camp è organizzato da Nu Fest, settore elettronico di Veneto Jazz, in collaborazione con Moog e Midiware Distribuiton. Partner istituzionali sono Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione del Veneto, Città di Venezia. Media partner è VeNews.

Moog Workshop rientra anche nel progetto “Tomorrow’s Jazz” finanziato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Bando Jazz), curato da Veneto Jazz e dedicato alla promozione della musica giovanile.