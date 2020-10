Monsignor Mario Toso

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

E continuiamo con i personaggi – fari che con la loro abilità e il loro talento hanno illuminato, e continuano a farlo, la città di Mogliano, per le strade del mondo. Fra questi, seppur in ambiti totalmente differenti, di sicuro ha dato il suo notevole apporto anche…

Mons. Mario Toso – Vescovo di Faenza-Modigliana

(classe 1950 vivente)

È un presbitero italiano cattolico ed accademico, dal 2015 Vescovo di Faenza Modigliana. Nel 1967 ha professato i voti perpetui nella società salesiana di san Giovanni Bosco a Torino. Ha conseguito la licenza in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

È stato ordinato Sacerdote Salesiano nel 1978 a Campodarsego da Mons. Bortignon Vescovo di Padova. Nel 1980 fu docente di Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana e dal 1991 professore ordinario di Filosofia Teoretica. Dal 1994 è decano della Facoltà di Filosofia e dal 2003 al 2009 Magnifico Rettore della medesima.

Ha collaborato col Papa Benedetto XVI° alla stesura dell’Enciclica Caritas in Veritate. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha nominato Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e, contemporaneamente, Vescovo titolare di Bisarcio.

Il 12 dicembre dello stesso anno venne consacrato Vescovo nella Basilica di San Pietro in Vaticano con altri due nuovi Vescovi dal Cardinale Tarciso Bertone.

Il 19 gennaio 2015 Papa Francesco lo ha nominato Vescovo di Faenza-Modigliana.

Ha scritto diverse pubblicazioni.

