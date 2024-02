Mondo Libero dalla Droga: informare per prevenire

In un mondo dove le tentazioni sono molte e dove i giovani sono particolarmente vulnerabili, educare, sensibilizzare e offrire un supporto concreto a chi è in difficoltà sono passi fondamentali.

VICENZA – Nella lotta contro il flagello delle dipendenze, l’informazione è una delle armi più potenti. È su questo principio che si basa l’operato dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, attiva da anni nel territorio vicentino, con l’obiettivo di sensibilizzare e educare soprattutto i giovani sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Informazione e prevenzione

Dal 2018, l’associazione è impegnata in varie attività di informazione e prevenzione nel centro storico di Vicenza, con i suoi volontari che dedicano gran parte del loro tempo libero alla distribuzione di opuscoli gratuiti dal titolo significativo: “La Verità sulla Droga”. Questi opuscoli, pur nella loro semplicità, sono un concentrato di informazioni cruciali sui reali effetti delle droghe, sia a breve che a lungo termine, offrendo anche testimonianze dirette e nomi di strada per una maggiore consapevolezza.

Ma l’impegno di Mondo Libero dalla Droga non si ferma alla distribuzione di materiale informativo per le strade di Vicenza. L’associazione si rivolge direttamente ai giovani, consapevole che la prevenzione debba iniziare fin dalla più tenera età. Sabato mattina, ad esempio, ha organizzato una conferenza presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Rossi” di Vicenza, coinvolgendo circa 60 studenti.

L’incontro è stato un’occasione preziosa per affrontare argomenti cruciali: cos’è una droga, come agisce sul nostro corpo e sulla nostra mente, come si sviluppa la dipendenza e quali sono gli effetti devastanti a breve e lungo termine delle sostanze stupefacenti. Ma non si è trattato solo di teoria. Una volontaria di Mondo Libero dalla Droga ha condiviso la propria esperienza diretta con la tossicodipendenza, rispondendo ai dubbi e alle domande degli studenti con sincerità e franchezza.

L’impegno dell’associazione non è isolato. Si avvale della collaborazione di numerosi volontari che, con spirito altruistico, si dedicano a questa causa con la convinzione che l’istruzione e l’informazione siano le armi più efficaci nella lotta contro le dipendenze.

Come disse una volta l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”.